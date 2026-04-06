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El doble impulsor de Jake Burger lleva a victoria 2-1 de Rangers ante Marineros

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Jake Burger conectó un doble productor que pasó por encima del guante extendido del jardinero izquierdo cubano Randy Arozarena en la sexta entrada para desempatar el encuentro; Jacob deGrom y cinco relevistas de Texas se combinaron para permitir apenas dos hits, y los Rangers vencieron el lunes 2-1 a los Marineros de Seattle.

El primera base de los Rangers de Texas Jake Burger saluda al pitcher Jakob Junis tras vencer a los Marineros de Seattle el lunes 6 de abril del 2026. (AP Foto/Julio Cortez)
El primera base de los Rangers de Texas Jake Burger saluda al pitcher Jakob Junis tras vencer a los Marineros de Seattle el lunes 6 de abril del 2026. (AP Foto/Julio Cortez) AP

Los Rangers cortaron una racha de cuatro derrotas y ganaron por primera vez en cuatro juegos en casa.

Los Marineros han perdido tres partidos consecutivos y cinco de sus últimos seis.

El elevado de Burger al jardín izquierdo profundo impulsó a Corey Seager, quien pegó un sencillo y avanzó a segunda base por un lanzamiento descontrolado de Logan Gilbert (0-2).

Jalen Beeks (1-0) lanzó una sexta entrada sin carreras como el primer relevista de los Rangers después de DeGrom. Jakob Junis consiguió su primer salvamento de la temporada con una novena entrada en blanco.

El receptor de los Mariners Cal Raleigh, quien lideró las Grandes Ligas la temporada pasada con 60 jonrones, conectó el primero de su campaña en la primera entrada para cerrar un turno al bate de 12 lanzamientos, durante el cual bateó seis pitcheos para foul, con dos strikes. Su sequía más larga la temporada pasada fue de ocho juegos.

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