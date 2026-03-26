El doble-doble de 30 puntos de Jalen Duren guía a Pistons a victoria ante Pelicans, 129-108

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Jalen Duren, pívot de los Pistons de Detroit, salta hacia la cesta frente a Karlo Matkovic, de los Pelicans de Nueva Orleáns, el jueves 26 de mayo de 2026 (AP Foto/Duane Burleson) AP

Kevin Huerter sumó 22 puntos y Daniss Jenkins aportó 19 para Detroit, que venía de perder 130-129 en tiempo extra ante los Hawks de Atlanta el miércoles. Los Pistons, normalmente uno de los peores equipos de la liga en tiros de 3 puntos, encestaron el 53,6% (15 de 28) desde más allá del arco, incluidos 9 de 14 entre Huerter y Jenkins.

Zion Williamson anotó 21 puntos por Nueva Orleans, que sufrió su tercera derrota consecutiva tras ganar cinco de seis duelos. El ex Piston Saddiq Bey añadió 17 tantos, pero nadie más superó los 13.

Los Pelicans se complicaron al atinar apenas el 45,8% de sus tiros libres (11 de 24).

Detroit llegó a tomar una ventaja de hasta 15 puntos en el tercer cuarto, pero los Pelicans recortaron la diferencia a 92-88 en la primera posesión del cuarto periodo.

Sin embargo, los Pistons encestaron sus siguientes cinco tiros —incluidos tres triples— para superar a Nueva Orleans 15-2 en tres minutos. El entrenador de los Pelicans, James Borrego, pidió un tiempo muerto que frenó la racha, pero el partido ya se había descontrolado.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP