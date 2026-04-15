El Día 3 del draft de la NFL, clave para construir rosters y hallar titulares a bajo costo

ARCHIVO - El safety Coby Bryant (8), de los Seahawks de Seattle, se alista durante el Juego de Campeonato de la NFC, el 25 de enero de 2026, en Seattle. (AP Foto/Ben VanHouten, Archivo) AP

Aunque la mayor parte de la atención del draft se centra en los principales prospectos que pueden tener un impacto inmediato, evaluar a los jugadores para las rondas finales es una parte crucial del proceso.

Las selecciones de las primeras rondas generan entusiasmo, consiguen grandes contratos y traen expectativas más altas. El poder de las estrellas vende boletos y mercancía. Pero las plantillas se construyen y se sostienen con jugadores seleccionados el sábado, cuando se realizan de la cuarta a la séptima ronda. Los equipos que compiten de forma constante encuentran jugadores que pueden aportar en esas rondas.

“Diría que, de las rondas finales a los agentes libres (no seleccionados), sinceramente, de la quinta ronda hasta los no seleccionados, probablemente es un grupo de jugadores similar. Ahí es donde uno se quita el sombrero ante el personal de cazatalentos, porque conocen a los jugadores más que nadie, y dedicamos tanto tiempo a hablar de ese grupo de deportistas como del resto que tiene una calificación más alta...

“Te sientes muy orgulloso de esos jugadores porque tienen la oportunidad de mejorar tu programa en general, mejorar tu equipo en general. De nuevo, simplemente hay que traerlos acá. Si están en el roster, perfecto. Si no están en el roster y están en el equipo de prácticas, no hay problema. Hemos hablado de esto. Vas a necesitar a ellos en algún momento para que entren y ejecuten jugadas realmente importantes”, afirmó Nick Caserio, gerente general de los Texans.

Los mejores departamentos de scouting brillan en las rondas finales después de pasar meses identificando rasgos que destacan y un potencial que quizá otros equipos pasaron por alto.

Los Seahawks de Seattle, campeones reinantes del Super Bowl, tuvieron cinco titulares que fueron seleccionados en el tercer día del draft o firmaron como agentes libres no seleccionados. El ala cerrada A.J. Barner, el guardia Anthony Bradford y el esquinero Coby Bryant fueron selecciones de cuarta ronda. El centro Jalen Sundell y el linebacker Drake Thomas firmaron después de no ser elegidos en el draft.

Los Eagles de Filadelfia, campeones del Super Bowl de 2024, encontraron a uno de sus mejores linieros ofensivos en la séptima ronda, al apostar por el jugador australiano de rugby Jordan Mailata en 2018. El cazamariscales Josh Sweat, quien capturó a Patrick Mahomes 2 1/2 veces en una dominante actuación defensiva contra los Chiefs en el Super Bowl, fue una selección de cuarta ronda. El safety titular Reed Blankenship fue agente libre no seleccionado.

Uno de los grandes de todos los tiempos de Filadelfia —Jason Kelce— fue una selección de sexta ronda que apuntaló la línea ofensiva durante más de una década y ayudó al equipo a ganar su primer título de Super Bowl en 2018 y a llegar a otro encuentro por el título en 2023. Howie Roseman estaba en su segunda temporada como gerente general en 2011, cuando seleccionó a Kelce.

“Creo que cuando hablas de selecciones de primera ronda, esperas conseguir a un jugador de dos contratos que tenga potencial de Pro Bowl. Así que lo estás viendo en un periodo de, con suerte, ocho, nueve, 10 años. Luego, creo que a medida que avanzas en el draft, esas expectativas cambian, en realidad, según el análisis de esas selecciones. Cuando estás en la quinta ronda, ¿puedes esperar que vas a conseguir a un jugador de ocho, nueve, 10 años con base en ese recurso? Tal vez no. Obviamente, eso es lo que buscamos hacer y eso es lo que buscamos acertar”, señaló Roseman.

Amigable con el tope salarial

Desde la perspectiva del tope salarial, las selecciones del tercer día y los agentes libres no reclutados son especialmente valiosos porque ganan menos dinero, tienen contratos con costos controlados y representan un riesgo bajo. Estos jugadores también ayudan a construir cultura. A menudo llegan a la liga con algo que demostrar, sintiéndose pasados por alto o cuestionados. Exigen más a los jugadores consolidados y crean mayor competencia.

“Los grandes jugadores pueden salir de cualquier parte del draft, ya sea una selección de primera ronda, de séptima ronda o un agente libre no seleccionado. Nuestros cazatalentos hacen un gran trabajo investigando y tratando de encontrar ese tipo de jugadores que creemos que pueden llegar y producir de inmediato. Salen de todas partes”, manifestó Chris Ballard, gerente general de los Colts.

Golpe de suerte

Tom Brady es el hallazgo definitivo de rondas tardías en el draft de la NFL. Los Patriots lo reclutaron en la sexta ronda en 2020 con la selección global número 199. Luego guió a Nueva Inglaterra a seis títulos de Super Bowl y se convirtió en el mejor quarterback en la historia de la liga.

Los 49ers de San Francisco convirtieron a Mr. Irrelevant —la última selección del draft de 2022— en el quarterback de la franquicia. Eligieron a Brock Purdy con la selección número 262. Subieron en el draft para seleccionar al quarterback Trey Lance como tercero global en 2021, pero Purdy lo superó, llevó a San Francisco al juego por el título de la Conferencia Nacional como novato y al Super Bowl en su segunda temporada.

“Les diré que muchas de las cosas que seguimos en términos de selecciones exitosas del draft a lo largo de los años, obviamente, requieren cierta habilidad. Mucho tiene que ver con la persona, con los intangibles que posee o no posee en cuanto a si lo logra o no. Y creo que eso se debe a que, habiéndolo hecho yo mismo durante 15 años, la NFL es muy dura. Es exigente. No es fácil. Vas a ser puesto a prueba una y otra y otra vez. Entonces, ¿tienes esa fortaleza mental para cuando las cosas se ponen difíciles —porque se pondrán difíciles y eso nunca desaparece—, tienes esa dureza mental, esa dureza física para resistir y sacar el máximo provecho de cualesquiera que sean tus habilidades?”, expresó John Lynch, gerente general de los Niners.

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FUENTE: AP