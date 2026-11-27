Trabajadores desinflan un globo tras el aplazamiento del desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's, el miércoles 25 de noviembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

“Me complace decir que llevaremos a cabo el centécimo Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s que hemos estado planificando durante los últimos dos años”, le dijo Will Coss, vicepresidente y productor ejecutivo de Macy’s Studios, a The Associated Press el viernes por la noche.

“El objetivo del equipo durante las últimas 48 horas fue, sencillamente, realizar un rápido ajuste de rumbo. Revisamos nuestros planes, reajustamos algunas cosas, pero en su mayor parte el desfile que presentaremos mañana es el mismo que teníamos previsto ofrecer el jueves”.

Una poderosa tormenta obligó a posponer por primera vez esta tradición festiva, dejando en el limbo los planes de muchos artistas en la víspera del evento. Algunas bandas de música llegadas desde lejos se apresuraron a reunir decenas o incluso cientos de miles de dólares para prolongar su estancia en Nueva York. Los espectáculos de Broadway tuvieron que evaluar si sus elencos podrían participar el desfile y, unas horas después, realizar las matinés del sábado.

“Diría que entre el 90 y el 95% de nuestras bandas, grupos de actuación y talentos famosos han podido ajustar sus planes, hacer arreglos a sus planes de viaje y presentaciones que ya tenían, y estarán con nosotros el sábado por la mañana”, comentó Coss, que habló en el Upper West Side de Manhattan mientras se inflaban los globos.

La alineación original incluía a celebridades como Megan Moroney, Teddy Swims, Queen Latifah, Keke Palmer, JoJo y Jimmy Fallon & The Roots. También estaba previsto un homenaje a Dolly Parton encabezado por Megan Hilty, y presentaciones especiales de Melissa Joan Hart, Jack McBrayer, Janet McTeer y Holly Robinson Peete, todos abriéndole paso a Santa Claus. Ahora se sumarán Gaynor —intérprete del clásico atemporal “I Will Survive”— y el actor y rapero LL Cool J.

“Han sido un par de días largos, dedicados a gestionar la logística interna. Sin embargo, el hecho de que todos hayan podido —y hayan estado dispuestos a— ajustar sus planes, dice mucho de la energía existente y de la oportunidad de presentarse ante unos dos millones de personas para ofrecer este espectáculo lleno de alegría”, señaló Coss.

Cómo ver el desfile

La cadena NBC transmitirá el desfile y lo emitirá en el servicio Peacock de streaming desde las 8:30 de la mañana a mediodía, hora del Este del país, a lo cual seguirá una retransmisión del National Dog Show de este año, una tradición televisiva posterior al desfile que cumple 25 años.

“Estábamos haciendo historia con nuestro desfile número 100. Ahora estamos haciendo aún más historia con el primer desfile en ser trasladado de su fecha original de presentación a una nueva fecha”, agregó Coss.

El clima el sábado por la mañana debería ser seco, con “un poco de viento por la mañana, pero nada de la magnitud de lo de ayer”, indicó el viernes Matt Wunsch, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional. Se prevén vientos sostenidos de entre 16 a 24 kilómetros por hora (10 a 15 millas por hora) y tal vez ráfagas de 40 km/h (25 mph), aproximadamente.

Esas velocidades estarían por debajo del umbral —vigente desde hace décadas en la ciudad— que, cuando llega a presentarse, obliga a mantener en tierra los grandes globos del desfile.

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que las ráfagas de viento alcanzaron 87 km/h (54 mph) el jueves por la tarde en el Central Park de Nueva York —el cual se ubica a un costado de parte de la ruta del desfile de Acción de Gracias—, y llegaron a 106 km/h (66 mph) en el aeropuerto LaGuardia. En ciertos momentos la lluvia fue torrencial.

La tormenta de Acción de Gracias trastocó la planificación del desfile, en preparación desde hace más de dos años y medio. Coss explicó que uno de los mayores obstáculos para los organizadores fue desinflar todo el conjunto de globos, empacarlo, llevarlo al estudio y luego prepararlo de nuevo para el sábado.

Artistas de Broadway y músicos de secundaria

Estarán presentes espectáculos de Broadway, entre ellos “The Rocky Horror Show”, “Wicked” y “Hamilton”. También participarán algunas de las grandes bandas de música, que representan a diversas instituciones, las cuales van desde la Universidad de Connecticut hasta el sistema de escuelas públicas de Pearland, Texas.

La banda Nā Koa Ali’i Hawai’i All-State logró recaudar más de 700.000 dólares para prolongar su viaje, dijo el director ejecutivo BJ Yamamoto. El grupo está integrado por unos 250 músicos y 100 bailarines de hula, todos ellos estudiantes de secundaria. Muchos nunca habían viajado antes fuera de Hawai, y mucho menos a Nueva York.

“Las cosas salieron de maravilla”, expresó Yamamoto, pues bancos, instituciones y un sinfín de personas aportaron dinero. La donación promedio fue de unos 70 dólares.

Sin embargo, algunos participantes no pudieron adaptarse a la nueva fecha. La Million Dollar Band de la Universidad de Alabama regresó a casa, pues tenía que presentarse en el enfrentamiento anual entre Alabama y Auburn, conocido como el Iron Bowl.

El retraso de dos días arruinó los planes de algunos espectadores de asistir al desfile, mientras que para otros resultó providencial, ya que inesperadamente podrán acudir luego de que se cambió la fecha.

Un espectador que no podrá asistir en persona es el alcalde Zohran Mamdani. Fue operado el viernes debido a que la semana pasada se desgarró el tendón de Aquiles en un partido informal de fútbol contra periodistas locales, y para poder recuperarse decidió no participar en actividades el fin de semana.

Coss, el organizador del desfile, iba a pasar la noche en vela, sustentado por cafés expresos con hielo, un poco de electrolitos y muchísima agua.

“He estado recibiendo vítores y aplausos, y el equipo ha estado recibiendo muestras de apoyo. Se respira una energía inigualable”, manifestó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP