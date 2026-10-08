El derrumbe parcial de un edificio en Estambul atrapa al menos a 7 personas, incluido un niño

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La causa del derrumbe no se conocía de inmediato y se estaba llevando a cabo una investigación. Los equipos de rescate trabajaban para llegar hasta las personas atrapadas, pese a las advertencias de un posible derrumbe adicional del edificio.

Los tres pisos inferiores del edificio, incluida una tienda en la planta baja, se vinieron abajo antes del amanecer en el distrito de Maltepe, en el lado asiático de Estambul, una ciudad que está dividida por el estrecho del Bósforo.

Los residentes de los pisos superiores fueron evacuados de forma segura, mientras los equipos de rescate sacaron a cinco personas más de entre los escombros y continuaban los esfuerzos para llegar a las otras siete, indicó Davut Gul, gobernador de Estambul.

Gul señaló que los rescatistas habían logrado contactar a un niño de 6 años atrapado entre los escombros, pero no podían llegar hasta él desde su ubicación actual y ahora intentaban una estrategia diferente.

Advirtió que el edificio corría el riesgo de un derrumbe adicional, lo que dificultaba las labores de rescate. También se evacuaron edificios cercanos por seguridad, añadió el gobernador.

Estambul y otras partes de Turquía están llevando a cabo un programa de transformación urbana que busca reemplazar edificios antiguos y con riesgo sísmico por viviendas más seguras.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP