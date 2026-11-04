El demócrata Hakeem Jeffries se acerca a hacer historia como 1er presidente negro de la Cámara

El líder demócrata de la Cámara de Representantes Hakeem Jeffries, demócrata por Nueva York, habla durante una fiesta electoral en un hotel en la colina del Capitolio, en Washington, el miércoles 4 de noviembre de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite) AP

Jeffries se enfrenta a una votación de sus colegas cuando el nuevo Congreso se reúna el 3 de enero. Si es nominado y elegido, como se espera, sería la primera vez que un legislador negro empuñe el poderoso mazo del presidente de la Cámara, un cargo que es el segundo en la línea de sucesión presidencial y el único puesto de liderazgo en el Congreso exigido por la Constitución de Estados Unidos.

Su ascenso a la presidencia de la Cámara en el Capitolio del país, un edificio que ayudaron a construir afroestadounidenses esclavizados, sería un hito que tardó más de 150 años en gestarse, al trazar un arco histórico que comenzó cuando el primer afroestadounidense fue elegido para la Cámara de Representantes de Estados Unidos en la turbulenta era de la Reconstrucción tras la Guerra Civil. Jeffries asumiría el puesto en un momento en que muchas de las conquistas emblemáticas de la era de los Derechos Civiles del siglo XX vuelven a ser cuestionadas, a menudo por el gobierno de Trump.

Jeffries fue recibido con vítores en la fiesta electoral de los demócratas en Washington.

Señaló que los demócratas de la Cámara entienden que esta es una elección de cambio, y que “el pueblo estadounidense clama por un cambio transformador”.

Jeffries, de 56 años y nacido en Brooklyn, conocido por salpicar de letras de hip hop clásicas sus comentarios improvisados, asumiría el cargo que hoy ocupa el presidente de la Cámara, Mike Johnson, un republicano, en un momento en que los demócratas están ansiosos por confrontar los dos últimos años del presidente Donald Trump en el cargo.

El presidente ha provocado a Jeffries en público y en privado. Jeffries, abogado formado en la Universidad de Nueva York, ha servido en el Congreso desde 2013 y es el funcionario electo negro de mayor rango en Estados Unidos. Trump se burló una vez de Jeffries al publicar en redes sociales una foto falsa del líder demócrata con un sombrero mexicano frente a la Casa Blanca.

Toda la Cámara vota por su presidente como uno de los primeros puntos del día cuando el Congreso se reúne en enero. Los partidos suelen elegir a sus líderes durante elecciones internas de bancada en noviembre.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP