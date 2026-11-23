El logotipo de Anthropic en la torre de Nasdaq MarketSite como parte del debut en bolsa de la empresa de inteligencia artificial, en Nueva York, el jueves 19 de noviembre de 2026. (Foto AP/Andres Kudacki) AP

Jared Kaplan, director científico de la empresa con sede en San Francisco, y el director general Dario Amodei eran estudiantes de doctorado que compartían coche para ir a un evento organizado por una beca académica. Según recuerda Kaplan, él y Amodei pasaron el trayecto conversando sobre “esta idea de investigar a fondo qué tipos de causas benéficas podrían hacer el mayor bien”.

“Teníamos tanta generosidad para, digamos, repartir”, bromeó Kaplan en un debate de la Fundación Hertz en abril de 2025.

Esas ambiciones filantrópicas, antes hipotéticas, cobraron nuevo impulso cuando Anthropic debutó en el mercado bursátil con una valoración récord de 1,5 billones de dólares. El fabricante de la herramienta de inteligencia artificial Claude ya planea destinar el 5% de sus acciones a un nuevo Fondo de Beneficio Público de Anthropic. Sus siete cofundadores afirman que donarán el 80% de su participación accionaria: un compromiso de 112.000 millones de dólares basado en el precio de su oferta pública inicial.

Ahora, empleados que de pronto son acaudalados —muchos de los cuales se convertirán en millonarios al vender sus acciones ya consolidadas— podrían disponer de capital suficiente para hacer donaciones transformadoras por cuenta propia; fortunas que están captando la atención de organizaciones sin fines de lucro que buscan dirigir alguna pequeña parte hacia causas que van desde la salud mundial hasta el bienestar animal.

Silicon Valley tiene grandes expectativas. Los cálculos rápidos sugieren que las valoraciones de las principales empresas de IA de Estados Unidos podrían sumar al menos 37.000 millones de dólares anuales en promesas de filantropía, según un blog publicado en mayo y ampliamente difundido, de Nan Ransohoff, responsable de bienes públicos en la empresa de pagos Stripe.

“Esta es una oportunidad única en la vida para que la gente realmente tenga un impacto en la pobreza extrema”, afirmó Peter Singer, el filósofo moral cuyos escritos influyen en muchos donantes del sector tecnológico.

Sin embargo, las organizaciones sin fines de lucro no cuentan con una bonanza benéfica inmediata. Muchos empleados de Anthropic no pueden vender ni donar la mayor parte de sus acciones hasta la próxima primavera. Persisten las preguntas sobre las prioridades caritativas de estos posibles filántropos, cuyas visiones del mundo han sido moldeadas por modelos de IA cada vez más poderosos que avanzan a velocidad vertiginosa. La volatilidad del sector —entre los altos costos de endeudamiento, la reciente turbulencia en el fabricante de chips Nvidia y las advertencias sobre riesgos para la humanidad— hace que los escépticos duden de las cantidades realmente disponibles para redistribuir.

“El desafío es que desplegar capital filantrópico es difícil”, señaló Kumar Garg, presidente de Renaissance Philanthropy, cuya organización sin fines de lucro vincula financiadores con iniciativas científicas. “Ese no es un paso automático”.

Se espera que los filántropos de la IA hagan grandes donaciones rápidamente

¿Será distinta la ola de creación de riqueza por la inteligencia artificial de las anteriores que dieron lugar a nuevas formas de filantropía?

Hay motivos para creer que sí, según Benjamin Soskis, historiador en filantropía e investigador asociado sénior del Centro de Organizaciones Sin Fines de Lucro y Filantropía del Urban Institute, aunque considera bajo el número de ejecutivos tecnológicos que han “logrado realmente vaciar la caja fuerte”.

La fundación filantrópica moderna surgió de la ola de capitalismo industrial posterior a la Guerra Civil. Titanes como el magnate petrolero John D. Rockefeller padre y el barón del acero Andrew Carnegie establecieron instituciones burocráticas destinadas a abordar las causas de raíz de los problemas sociales. A eso le siguió la riqueza tecnológica de comienzos de siglo, que aportó un enfoque más centrado en los datos y dispuesto a asumir riesgos. La Fundación Gates se lanzó para enfrentar crisis apremiantes en salud global y pobreza.

La riqueza de la IA, según Soskis, conlleva una sensación de “peligro extremo” y una “promesa realmente transformadora” que debería impulsar una acción aún más urgente por parte de esta clase emergente de donantes.

Al menos uno de los cofundadores de Anthropic donará en las próximas semanas al programa de cuentas de ahorro infantiles Trump Accounts, según comentarios realizados el viernes por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en CNBC.

El crecimiento explosivo de Anthropic también alimenta la expectativa de que sus 5.300 empleados quieran ampliar rápidamente su impacto benéfico. Un generoso programa interno de donaciones añade otro incentivo. La empresa iguala las donaciones de acciones de los empleados con acciones ordinarias Clase N. Anthropic también se asocia con proveedores de fondos asesorados por donantes, como Daffy, que ofrecen una herramienta fiscalmente eficiente para otorgar subvenciones sin las complicaciones de una fundación benéfica más sofisticada.

Adam Nash, director general de Daffy, prevé que esta generación más joven donará con mayor rapidez.

“Las personas que trabajan en IA ven el impacto que la IA ya está teniendo”, comentó Nash. “Y están donando ahora, ¿no?”.

Organizaciones sin fines de lucro cercanas al sector tecnológico se preparan para una afluencia

Una organización en particular parece estar en posición de canalizar esos volúmenes crecientes de donaciones.

Coefficient Giving fue creada por la multimillonaria de San Francisco, Cari Tuna, y su esposo, Dustin Moskovitz, cofundador de Facebook y uno de los primeros inversores de Anthropic. Un portavoz dijo a The New York Times que la pareja transfirió el año pasado su participación en Anthropic a una organización sin fines de lucro no revelada para evitar beneficiarse personalmente.

El financiador filantrópico —que ha destinado más de 8.000 millones de dólares desde 2014 para apoyar la salud global, los derechos de los animales, la seguridad de la IA y la comunidad del altruismo eficaz— ha ido ampliando sus compromisos. En julio, Coefficient Giving aumentó su compromiso con el otorgante de subvenciones GiveWell a 1.000 millones de dólares.

La medida reflejó expectativas de “considerablemente más financiación futura para este tipo de trabajo”, según el anuncio.

“Podríamos crecer mucho, en parte porque queremos gastar más rápido en respuesta a estas tendencias”, expresó el director ejecutivo de Coefficient Giving, Alexander Berger, durante un debate público a finales de julio. “Pero hay mucho espacio para otras organizaciones y enfoques, y no espero que desempeñemos un papel abrumadoramente dominante”.

GiveDirectly ha pasado meses identificando las mayores barreras para expandir rápidamente su labor contra la pobreza, según Nick Allardice, su presidente y director ejecutivo. La organización sin fines de lucro, enfocada en tecnología, envía dinero en efectivo directamente a hogares pobres sin condiciones.

Los beneficiarios deben tener celular para recibir las transferencias digitales. GiveDirectly ofrece teléfonos por unos 15 dólares, que por lo general se descuentan del primer pago de los beneficiarios. Por eso, la organización consiguió inversiones este año para desarrollar una cadena de suministro que permita respaldar muchos más teléfonos móviles en adelante.

El grupo apuesta a que sus preparativos para un auge de donaciones valdrán la pena.

“Tengo este nivel de optimismo cauteloso”, dijo Allardice. “Pero no puedo prever el futuro, y no sé exactamente qué va a pasar”.

Cameron Meyer Shorb, director general de Wild Animal Initiative, comparte esas expectativas moderadas.

Su organización sin fines de lucro financia investigación sobre el bienestar de animales silvestres. Es el tipo de trabajo donde algunos observadores pronostican que crecerá más el apoyo: organizaciones vinculadas al altruismo eficaz, un movimiento basado en datos que prioriza donaciones a causas con el mayor impacto sobre la mayor cantidad de seres vivos.

La reputación del movimiento se vio afectada cuando Sam Bankman-Fried, uno de sus principales promotores y financiadores, recibió una condena de 25 años de prisión por fraude con criptomonedas. Pero las ideas están repuntando en los mismos círculos tecnológicos que podrían ver grandes ganancias a medida que más empresas de IA salgan a bolsa.

Los altruistas eficaces han aprendido a no depender demasiado de un solo financiador, según Shorb. Él espera “bastante” apoyo nuevo para la defensa de los animales y ve un papel desproporcionado para donantes de tamaño medio.

Indicó que ha establecido contacto con un par de empleados de Anthropic. Quizá más importantes, añadió, son las relaciones con los asesores filantrópicos que ayudan a planificar las donaciones de los benefactores.

“Como pueden imaginar, es un lugar bastante complicado para alguien que está a punto de convertirse en multimillonario, al tener todo este poder potencial que se le viene encima”, explicó Shorb. “En cuanto alguien se entera de eso, cualquiera que pueda conseguir su correo electrónico o su número de teléfono va a estar tocándole la puerta. Así que hemos intentado ser amables, ir despacio y ser respetuosos en nuestro enfoque”.

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La cobertura de The Associated Press sobre filantropía y organizaciones sin fines de lucro recibe apoyo mediante la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido. Para toda la cobertura de filantropía de AP, visite https://apnews.com/hub/philanthropy

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP