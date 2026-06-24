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El coro homofóbico vuelve en partido de México ante República Checa en el Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los espectadores del último partido de México en la fase de grupos del Mundial corearon el miércoles un insulto homofóbico que anteriormente ha derivado en multas y otras sanciones contra la federación de fútbol del país.

Mateo Chávez, de México, anota ante el arquero checo Matej Kovar en el encuentro mundialista realizado el miércoles 24 de junio de 2026 (AP Foto/Eduardo Verdugo)
Mateo Chávez, de México, anota ante el arquero checo Matej Kovar en el encuentro mundialista realizado el miércoles 24 de junio de 2026 (AP Foto/Eduardo Verdugo) AP

La palabra malsonante pudo escucharse en el estadio Azteca hacia el final del primer tiempo, cuando el portero checo Matej Kovar realizó un saque de meta.

El cántico le ha costado a México cientos de miles de dólares en multas impuestas por la FIFA. Se popularizó hace aproximadamente 25 años y se utiliza para intimidar a los porteros cuando realizan saques desde su arco.

Se volvió viral en el Mundial de 2014 en Brasil y se escuchó de nuevo en Rusia 2018, cuatro años después en Qatar. Ha persistido pese a los intentos de la federación mexicana de fútbol por detenerlo.

México ya había avanzado a la fase de eliminación directa como ganador del Grupo A antes de golear 3-0 a Chequia.

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FUENTE: AP

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