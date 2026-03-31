americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El contrato de 68 millones por cinco años de Shane Baz con Orioles subiría si gana el Cy Young

BALTIMORE (AP) — El contrato de Shane Baz por 68 millones de dólares y cinco años con los Orioles de Baltimore aumentaría en 12,5 millones de dólares si gana los premios Cy Young en 2028 y 2029.

Shane Baz, lanzador de los Orioles de Baltimore, trabaja frente a los Mellizos de Minnesota durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas el domingo 29 de marzo de 2026, en Baltimore.(AP Foto/Gail Burton)
Shane Baz, lanzador de los Orioles de Baltimore, trabaja frente a los Mellizos de Minnesota durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas el domingo 29 de marzo de 2026, en Baltimore.(AP Foto/Gail Burton) AP

Baz recibe un bono por firmar de cuatro millones de dólares, con la mitad pagadera dentro de los 30 días posteriores a la aprobación del contrato por la oficina del comisionado y la otra mitad pagadera dentro de los 60 días, según detalles obtenidos por The Associated Press.

Su acuerdo, anunciado el viernes, reemplaza un contrato de un año por 3,5 millones de dólares pactado en enero. El lanzador derecho de 26 años recibirá salarios de 1 millón de dólares este año, 7 millones en 2027, 10 millones en 2028, 21 millones en 2029 y 25 millones en 2030.

Los salarios de Baz en 2029 y 2030 pueden aumentar según el puesto en que termine en la votación del premio Cy Young de 2028: 5 millones de dólares por el primer lugar, 2,5 millones por el segundo, 1 millón por el tercero, 750.000 por el cuarto y 500.000 por el quinto.

Su salario de 2030 puede incrementarse según la votación del Cy Young de 2029 en los mismos niveles y montos, pero el aumento máximo para 2030 es de 7,5 millones de dólares.

Baz tiene bonos por premios Cy Young en 2026 y 2027: 1 millón de dólares por el primer lugar, 500.000 por el segundo y 250.000 por el tercero.

Por todos los años del acuerdo recibiría 100.000 dólares por Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, 50.000 por Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de Liga, un Guante de Oro y por ser elegido o seleccionado al Juego de Estrellas.

Recibiría un bono único de asignación de 1 millón de dólares si es traspasado en algún momento después del final de la Serie Mundial de 2028 —cuando habría pasado a ser elegible para la agencia libre—.

Adquirido de Tampa Bay en diciembre, Baz habría sido elegible para la agencia libre después de la Serie Mundial de 2028. Permitió cuatro carreras y siete hits en cinco entradas y un tercio el domingo, y se fue sin decisión en una victoria 8-6 sobre Minnesota.

Baz tuvo marca de 10-12 con efectividad de 4,87 la temporada pasada en 31 aperturas, su primera campaña completa tras la cirugía Tommy John.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo pasa junto a un cartel con precios de combustible en una gasolinera en Filadelfia, el viernes 27 de marzo de 2026. (AP Foto/Matt Rourke)

El precio de la gasolina en EEUU supera los 4 dólares por galón, el máximo desde 2022

Esta imagen tomada de un video proporcionado por el Comando Central de Estados Unidos muestra marineros y marines estadounidenses a bordo del USS Tripoli (LHA 7) a su llegada a la zona de responsabilidad del Comando Central de EEUU, el 27 de marzo de 2026. (Comando Central de Estados Unidos via AP)

Trump baraja tomar una isla iraní pese a aparentes avances diplomáticos

El presidente Donald Trump habla con los periodistas a bordo del Air Force One el domingo 29 de marzo de 2026, en ruta desde West Palm Beach, Florida, a la Base Conjunta Andrews, Maryland. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

Trump dice que "no tiene problema" con que petrolero ruso lleve ayuda a Cuba pese al bloqueo

Pasajeros esperan en largas colas de controles de seguridad en el Aeropuerto Intercontinental George Bush, el 27 de marzo de 2026, en Houston. (Foto AP/David J. Phillip)

Trump ordena pagar a agentes de seguridad en aeropuertos al iniciar las vacaciones de primavera

Destacados del día

SE VIENE MÁS INFLACIÓN: cubanos reaccionan a nuevos billetes en plena crisis

"SE VIENE MÁS INFLACIÓN": cubanos reaccionan a nuevos billetes en plena crisis

Nieto de Fidel Castro arremete contra Díaz-Canel y admite auge del pensamiento capitalista en Cuba

Nieto de Fidel Castro arremete contra Díaz-Canel y admite auge del pensamiento capitalista en Cuba

Padre cubano condenado a 12 años por matar a su hijo en Kendall tras discusión familiar

Padre cubano condenado a 12 años por matar a su hijo en Kendall tras discusión familiar

El presidente Donald Trump habla durante una reunión de su gabinete en la Casa Blanca, el jueves 26 de marzo de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump amenaza con destruir infraestructura energética de Irán si no hay acuerdo rápido y abre ultimátum

Gente pasa la noche en la oscuridad en el Malecón durante un apagón en La Habana, Cuba, el sábado 21 de marzo 2026. (AP Foto/Ramon Espinosa)

Hasta 60% de Cuba quedará sin electricidad en apagón masivo en plena crisis energética

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter