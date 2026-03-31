El contrato de 68 millones por cinco años de Shane Baz con Orioles subiría si gana el Cy Young

Shane Baz, lanzador de los Orioles de Baltimore, trabaja frente a los Mellizos de Minnesota durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas el domingo 29 de marzo de 2026, en Baltimore.(AP Foto/Gail Burton) AP

Baz recibe un bono por firmar de cuatro millones de dólares, con la mitad pagadera dentro de los 30 días posteriores a la aprobación del contrato por la oficina del comisionado y la otra mitad pagadera dentro de los 60 días, según detalles obtenidos por The Associated Press.

Su acuerdo, anunciado el viernes, reemplaza un contrato de un año por 3,5 millones de dólares pactado en enero. El lanzador derecho de 26 años recibirá salarios de 1 millón de dólares este año, 7 millones en 2027, 10 millones en 2028, 21 millones en 2029 y 25 millones en 2030.

Los salarios de Baz en 2029 y 2030 pueden aumentar según el puesto en que termine en la votación del premio Cy Young de 2028: 5 millones de dólares por el primer lugar, 2,5 millones por el segundo, 1 millón por el tercero, 750.000 por el cuarto y 500.000 por el quinto.

Su salario de 2030 puede incrementarse según la votación del Cy Young de 2029 en los mismos niveles y montos, pero el aumento máximo para 2030 es de 7,5 millones de dólares.

Baz tiene bonos por premios Cy Young en 2026 y 2027: 1 millón de dólares por el primer lugar, 500.000 por el segundo y 250.000 por el tercero.

Por todos los años del acuerdo recibiría 100.000 dólares por Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, 50.000 por Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de Liga, un Guante de Oro y por ser elegido o seleccionado al Juego de Estrellas.

Recibiría un bono único de asignación de 1 millón de dólares si es traspasado en algún momento después del final de la Serie Mundial de 2028 —cuando habría pasado a ser elegible para la agencia libre—.

Adquirido de Tampa Bay en diciembre, Baz habría sido elegible para la agencia libre después de la Serie Mundial de 2028. Permitió cuatro carreras y siete hits en cinco entradas y un tercio el domingo, y se fue sin decisión en una victoria 8-6 sobre Minnesota.

Baz tuvo marca de 10-12 con efectividad de 4,87 la temporada pasada en 31 aperturas, su primera campaña completa tras la cirugía Tommy John.

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FUENTE: AP