Un agente de la policía guatemalteca monta guardia mientras los automovilistas pasan durante un operativo de seguridad tras la declaración del estado de emergencia por parte del gobierno para frenar la violencia relacionada con el narcotráfico, en Zacapa, Guatemala, el lunes 16 de noviembre de 2026. (Foto AP/Moisés Castillo) AP

Con 147 votos a favor, cuatro en contra y nueve ausencias —de 160 legisladores— se aprobó el decreto que ratifica esa medida de emergencia ordenada por el gobierno el sábado en los departamentos de Zacapa e Izabal, fronterizos con Honduras, por un periodo de 30 días.

Los diputados realizaron enmiendas al decreto del estado de sitio, incluyendo que las fuerzas de seguridad tomen el control de las cárceles del país. También excluyeron la restricción del artículo cinco constitucional, propuesto en el decreto presidencial, que restringía la libertad de acción, que establece que toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe, ni acatar órdenes que no estén basadas en ley.

En tanto, el Ministerio de Gobernación compartió con periodistas un informe sobre los resultados que se han tenido en dos días y medio de vigencia del estado de sitio. Informaron que hasta el momento se han detenido a 21 personas, 16 de ellas con órdenes de aprehensión y el resto en flagrancia, 14 en Zacapa y siete en Izabal.

Zacapa e Izabal se encuentran ubicados en la zona oriente del país y han sido escenario de una ola de violencia en los últimos tres meses.

El 27 de septiembre, un ataque armado dejó ocho muertos en el municipio de Huité, en Zacapa.

En un principio el ejército afirmó que habían sido enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, pero días después informó que puso a disposición de las autoridades a 107 militares para determinar su posible participación en la masacre, en la que murieron tres mujeres, incluida una niña.

La fiscalía investiga si las acciones del ejército están relacionadas con la detención de presuntos narcotraficantes.

Mientras que el 7 de noviembre, el diputado Julio César Portillo Paz y tres elementos de la Policía Nacional Civil que formaban parte de su equipo de seguridad fueron acribillados por hombres armados a plena luz del día en el municipio de Río Hondo, también en Zacapa.

La madrugada del viernes cinco personas fueron asesinadas en ese departamento. Según las primeras investigaciones hombres armados llegaron a bordo de varios vehículos a una pequeña aldea donde secuestraron a un hombre, cuyo paradero se desconoce. Posteriormente, asesinaron a su madre, dos hermanos y dos amigos en el lugar.

El Departamento de Estado anunció ese día que declaraba como terroristas a tres grupos locales del narcotráfico por financiar la violencia y el crimen en la zona. Entre los designados figuran dos clanes familiares: los Lorenzana y Los Mendoza, que tendrían profundos lazos con cárteles mexicanos del narcotráfico y operan en la zona, según las autoridades.

FUENTE: AP