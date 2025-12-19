americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El Centro Kennedy comienza obra para añadir el nombre de Trump a su edificio

WASHINGTON (AP) — El Centro Kennedy comenzó el trabajo para añadir el nombre de Donald Trump a su edificio el viernes, un día después de que la junta designada por el presidente votara para hacerlo.

Lonas colocadas frente al nombre del Centro Kennedy el viernes 19 de diciembre de 2025, en Washington. (Foto AP /Mark Schiefelbein)
Lonas colocadas frente al nombre del Centro Kennedy el viernes 19 de diciembre de 2025, en Washington. (Foto AP /Mark Schiefelbein) AP

Varias lonas azules fueron colgadas frente a la institución temprano el viernes para bloquear la vista de la obra en curso. Se vio una gran letra D en el exterior antes de que se colocaran las lonas finales, junto con trabajadores en andamios en el centro, que fue nombrado en honor a John F. Kennedy, un presidente demócrata.

La junta votó para renombrar el Centro Conmemorativo John F. Kennedy para las Artes Escénicas como el Centro Conmemorativo Donald J. Trump y John F. Kennedy para las Artes Escénicas. Trump, un republicano, es el presidente de la junta.

Los críticos de la decisión, incluidos miembros demócratas del Congreso que son miembros ex officio de la junta, así como algunos historiadores, insisten en que solo el Congreso puede cambiar el nombre.

El centro es el más reciente edificio en Washington en tener el nombre de Trump grabado. Recientemente, el presidente añadió su nombre al edificio del Instituto de Paz de Estados Unidos.

El Centro Kennedy no respondió de momento a un correo electrónico enviado para conocer sus comentarios el viernes.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

El buque petrolero Skipper, que fue tomado recientemente por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navega en dirección suroeste a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. (©2025 Vantor vía AP)
ULTIMA HORA

Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

Destacados del día

EEUU deporta a 128 cubanos en nuevo vuelo a La Habana: ya suman 1.663 retornados en 2025

EEUU deporta a 128 cubanos en nuevo vuelo a La Habana: ya suman 1.663 retornados en 2025

Sandro Castro celebra la nueva tasa del Gobierno y declara victoria sobre El Toque: estallan las redes en Cuba

Sandro Castro celebra la nueva tasa del Gobierno y declara "victoria" sobre El Toque: estallan las redes en Cuba

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado acepta salidas clave del poder político y sindical

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado "acepta" salidas clave del poder político y sindical

Alerta máxima en el Caribe: Cinco aviones de combate de EEUU operan frente a Venezuela y elevan el riesgo de una confrontación

Alerta máxima en el Caribe: Cinco aviones de combate de EEUU operan frente a Venezuela y elevan el riesgo de una confrontación

Cuba estrena tasa de cambio flotante: el dólar se fija en 410 CUP y suma una tercera paridad oficial

Cuba estrena tasa de cambio "flotante": el dólar se fija en 410 CUP y suma una tercera paridad oficial

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter