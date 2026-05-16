El boicot de España a Eurovisión por Israel divide a los fans del concurso

Felicia, de Suecia, interpreta la canción "My System" durante los ensayos de vestuario para la final de la 70ª edición de Eurovisión, en Viena, Austria, el 15 de mayo de 2026. (AP Foto/Martin Meissner) AP

Por primera vez en siete años, Silvia Díaz no se reunirá con amigos para ver la final del Festival de la Canción de Eurovisión el sábado por la noche. Su anfitrión canceló el encuentro anual después de la retirada de la televisión pública española del certamen en protesta por la participación de Israel debido a su guerra contra Hamás en Gaza. Díaz lo verá por YouTube, pero solo si no tiene otros planes.

“No es igual verlo sola en casa que con los amigos. Es lo único que me apena”, manifestó.

La competencia musical, que dura cinco días, atrajo a 166 millones de espectadores el año pasado, por encima de la audiencia del Super Bowl en Estados Unidos. España no gana desde 1969, pero aun así, tras meses de una presencia constante de la canción elegida en televisión, radio y prensa, amigos y familias suelen reunirse para ver la final en casas o bares, y la actuación de su representante acapara titulares al día siguiente. Quienes acuden al evento, acostumbran a llevar la bandera del país o vestirse con prendas rojas.

España anunció su boicot en diciembre, después de que la Unión Europea de Radiodifusión dijera que Israel podría competir, y se le han sumado Irlanda, Eslovenia, Holanda e Islandia. Algunos eurofans españoles respetan la decisión de quedarse fuera del preciado evento, aunque sea agridulce.

No era la primera vez que la cadena española manifestaba su desaprobación por la participación de Israel. En las semifinales del año pasado, los comentaristas de RTVE presentaron a la cantante israelí en la misma frase en la que mencionaron a los palestinos muertos en la guerra. Antes de la emisión de la final, RTVE transmitió el mensaje “Paz y justicia para Palestina” sobre un fondo negro en cientos de miles de televisores en toda España.

Mientras en Viena se celebra la final de Eurovisión, en España se emitirá un homenaje a la historia musical de la cadena. El programa incluirá la actuación de Tony Grox y Lucycalys, los músicos que RTVE habría enviado a Eurovisión.

La radiotelevisión pública de Irlanda emitirá una película sobre la vida de una pareja en el campo y en Eslovenia se mostrará un episodio de un programa de 10 entregas sobre palestinos. Eurovisión se podrá ver en el canal de YouTube de la UER, pero la ausencia de un intérprete o comentarista del propio país hace que el ambiente sea claramente menos apasionado.

Israel compite en el festival desde hace 50 años y ha ganado en cuatro ocasiones. Los israelíes se reúnen en bares para verlo y se muestran entusiasmados con la participación del país, que muchos consideran una señal de aceptación internacional y normalidad. Cada año, su representante se convierte en una celebridad nacional y un buen resultado —aunque no sea una victoria— es motivo de orgullo.

Eurofans divididos por el boicot

Entre los aficionados españoles a Eurovisión, el boicot tiene partidarios y detractores.

Para Rebeca Carril, a quien le gusta volver a ver actuaciones de las décadas de 1960 y 1970 —cuando no había ni nacido— el punto de inflexión llegó hace unos años con la afluencia de patrocinadores israelíes. No quería apoyar sus campañas de marketing sintonizando el programa.

“Tengo amigos palestinos y empecé a entender un poco mejor cómo funcionaban las cosas”, comentó Carril, una ejecutiva de marketing de 42 años en Madrid.

Para otros, como Guillermina Bastida, la música y la política deberían ir por separado. El año pasado, condujo 3 días y medio desde el norte de España en una furgoneta con sus dos hijas para asistir a la competencia en Basilea, la tercera vez que la veía en directo. Este año, se conformará con YouTube.

“Para mí es un festival de canciones y punto”, afirmó Bastida, de 47 años y que trabaja en comunicación, por teléfono desde Asturias. “Yo también tengo mi postura, que es crítica, pero no hasta el punto de boicotear el festival”.

El lema de Eurovisión es “Unidos por la música”, y los organizadores se esfuerzan por mantener la política al margen, en vano, en los últimos años. Meses después de la invasión de Ucrania en 2022, la UER descalificó a Rusia, y no se le ha permitido regresar. Las reglas del concurso prohíben letras o símbolos abiertamente políticos, y los organizadores subrayan que se trata de una competencia entre televisoras nacionales, no entre gobiernos.

España es uno de los llamados países del “Big Five”, los que más aportan financieramente a Eurovisión. Además de dejar de ingresar grandes sumas por los derechos de emisión, el festival está perdiendo publicidad y credibilidad, señaló Jose García, codirector de una web especializada en la competencia que acumula casi 100.000 seguidores en redes sociales.

Pero eso no significa que la gente vaya a darle por completo la espalda, añadió.

“Ha marcado la historia televisiva y personal de mucha gente, y los fans lo van a ver a través de canales internacionales o de YouTube. Pero una cosa es poder verlo y otra es estar de acuerdo con lo que está ocurriendo”, manifestó.

Se siente la ausencia de los españoles

En las calles de Viena, la falta de españoles es palpable, dijo Vicente Rico después de asistir a la primera noche de las semifinales.

“Somos un grupo que, igual que en otros eventos, nos hacemos notar. Estamos entre los más alegres, los más ruidosos y los más divertidos”, afirmó Rico, 40, que regenta una perfumería en Madrid.

Es su 18vo año en Eurovisión y, antes de emprender la que considera su peregrinación anual, pasó por un “conflicto moral” porque cree que la decisión del boicot es correcta. Aun así, no le sienta bien.

“Me molesta que se esté usando Eurovisión como chivo expiatorio”, dijo, al señalar la falta de acción de las organizaciones internacionales y la ausencia de boicots en otros eventos como el Mundial de la FIFA, que comienza en menos de un mes.

¿Y a quién apoyará Rico con España ausente en el Wiener Stadthalle?

“Creo que Finlandia va a ganar, pero el apoyo a Italia es una locura”, comentó. Su lista de favoritos incluye a Suecia, Serbia y Australia.

“Este año, vamos con todos menos con Israel”.

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Los periodistas de The Associated Press Josef Federman en Jerusalén y Jill Lawless en Viena contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP