El béisbol rinde homenaje a Bobby Cox, el fallecido mánager de los Bravos

Bobby Cox, manager de los Bravos de Atlanta, fuma un puro en la cueva antes de los entrenamientos en Lake Buena Vista, Florida, el 22 de febrero de 2004 (AP Foto/Scott Audette, archivo) AP

“Estamos abrumados por la emoción ante el fallecimiento de Bobby Cox, nuestro querido manager. Bobby fue el mejor dirigente que haya vestido el uniforme de los Bravos. Condujo a nuestro equipo a 14 títulos divisionales consecutivos, cinco banderines de la Liga Nacional y el inolvidable título de la Serie Mundial en 1995. Su legado como mánager de los Bravos nunca será igualado”. — Los Bravos de Atlanta.

“Descansa en paz, mi segundo padre”. — Andruw Jones , jardinero central miembro del Salón de la Fama A y quien ganó 10 Guantes de Oro con Atlanta.

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“Recuerdo el ’99, cuando perdimos la Serie Mundial contra los Yankees. Quiero decir, sin excepción, todos en el vestuario sentíamos que le habíamos fallado a Bobby. Así nos sentíamos. Y eso es fuerte, ¿sabes?, y eso no ocurre simplemente en el deporte profesional. Pero eso sólo demuestra cómo se sentían los muchachos respecto a Bobby. Sin excepción, sentíamos que le habíamos fallado”. — Walt Weiss, mánager de los Bravos.

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“Mi recuerdo favorito de Bobby es la pretemporada de 2017. Charlie tenía 6 meses… Ver a Bobby Cox, miembro del Salón de la Fama, la alegría en su rostro cuando vio a mi hijo de 6 meses, es algo que nunca olvidaré. Él y Pam simplemente le mostraron su cariño a Charlie mientras estaba en el cochecito; esos son los recuerdos entrañables que tengo”. — Freddie Freeman, exjugador de los Bravos y actual primera base de los Dodgers.

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“Capitán, gracias por ayudar a formarme como coach y como mánager de las mayores. Tu guía y tu confianza en mí siempre significarán mucho. Gracias por el tiempo que dedicaste a ayudarme a hacer la transición de jugador a coach. Y al final terminé amando los puros (emoji de carita sonriente). Siempre, mucho respeto”. — Ozzie Guillen, quien jugó dos temporadas con Atlanta y ganó un título de la Serie Mundial como mánager venezolano de los Medias Blancas en 2005.

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“Bobby Cox encabezó una de las mejores eras de excelencia sostenida en la historia del béisbol. Como manager de los Bravos, sus equipos jugaban habitualmente en octubre, representando constancia, profesionalismo y béisbol de nivel de campeonato para toda una generación de aficionados. Gracias a su liderazgo, su ojo para el talento y su compromiso con el desarrollo de jugadores, Bobby ayudó a moldear las carreras de numerosos miembros del Salón de la Fama y guio a los Bravos al primer campeonato importante del deporte profesional de Atlanta en 1995.

“En nombre de las Grandes Ligas de Béisbol, expreso mis más profundas condolencias a la familia de Bobby, a la organización de los Braoes, a los muchos jugadores y coaches cuyas vidas impactó a lo largo de sus 29 años de carrera como mánager, y a los fanáticos de los Bravos en todas partes”. — Rob Manfred, comisionado de las Grandes Ligas.

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“Nos entristece enterarnos del fallecimiento del exmanager de los Azulejos, Bobby Cox. Antes del juego de esta noche, guardamos un minuto de silencio para recordar a uno de los grandes de este deporte. Bobby nos dirigió hacia nuestro primer título divisional en 1985 y también ganó el premio a Mánager del Año entonces. Nuestros pensamientos están con su familia y con la organización de los Bravos”. — Los Azulejos de Toronto.

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“Los Yankees se unen a la comunidad del béisbol para lamentar la pérdida de Bobby Cox, miembro del Salón de la Fama. Ofrecemos nuestras más profundas condolencias a la familia de Bobby, a sus amigos y seres queridos”. — Los Yankees de Nueva York.

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“A lo largo de 29 temporadas como manager en las Grandes Ligas, Bobby Cox se ganó la lealtad y el respeto de sus peloteros con su mano firme y su corazón apasionado”. — Salón de la Fama y Museo Nacional del Béisbol.

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“Gracias por todo lo que significaste para Atlanta, Capitán”. — Los Falcons de Atlanta de la NFL.

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“Atlanta ha perdido a un verdadero ícono con Bobby Cox. Su liderazgo ayudó a definir una de las eras más exitosas no solo para los Bravos de Atlanta, sino también para la identidad deportiva de la ciudad. Conocido por guiar al club durante una racha histórica que incluyó un título de la Serie Mundial y una excelencia sostenida, su influencia se sentirá por generaciones. Nuestros pensamientos están con su familia y con toda la comunidad del béisbol mientras recordamos a una figura que significó tanto para la Ciudad de Atlanta”. — Atlanta United de la MLS.

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“Georgia y el condado de los Bravos han perdido hoy a una verdadera leyenda con el fallecimiento de Bobby Cox. Al frente de los Bravos por más de 20 años, condujo a la franquicia a 14 coronas divisionales consecutivas y a un título de la Serie Mundial durante su segunda etapa, consolidándose en el corazón de generaciones de aficionados como el querido mánager que todos recordaremos”. — Brian Kemp, gobernador de Georgia.

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FUENTE: AP