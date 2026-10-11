El ataque al aeropuerto de Riad dejó 12 muertos y más de 300 heridos según autoridades saudíes

Fue el ataque más mortífero en cualquier país árabe del golfo Pérsico desde el inicio de la guerra con Irán, cuyos frentes se han ampliado para incluir el reciente aumento de los combates entre los hutíes y las fuerzas del gobierno yemení respaldadas por Arabia Saudí.

Un misil impactó en un complejo del Aeropuerto Internacional Rey Khalid que alberga las terminales 3 y 4 para vuelos nacionales, dijo un funcionario regional, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los medios.

El comunicado saudí indicó que entre los fallecidos había cuatro ciudadanos saudíes, así como dos bangladesíes, un palestino, un estadounidense, un egipcio, un jordano, un sirio y un sudanés. Señaló que los heridos estaban siendo atendidos en varios hospitales.

Imágenes publicadas en redes sociales tras el ataque y analizadas por The Associated Press muestran vehículos de emergencia fuera del aeropuerto.

Las autoridades saudíes de aviación civil dijeron el sábado que las operaciones del aeropuerto quedaron suspendidas. Posteriormente, el cierre se amplió 24 horas, hasta las 9 de la tarde del domingo, según la plataforma de seguimiento de vuelos Flightradar 24.

Se espera que el ataque —el más reciente de varios en la última semana contra el aeropuerto— incremente la presión saudí sobre aliados, incluidos Estados Unidos, para que proporcionen apoyo militar al reino, que aparentemente ha intentado evitar una guerra total con los hutíes.

Poco después del ataque del sábado por la tarde, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que estaba evaluando si Estados Unidos debía sumarse a los ataques saudíes contra los rebeldes. “Puede que sí. Vamos a analizarlo”, afirmó. “Acabamos de enterarnos del ataque reciente. Así que tomaremos una decisión. Nos movemos muy rápido”.

Más tarde el sábado, Trump dijo que planeaba hablar con el príncipe heredero Mohammed bin Salman y sostuvo que “lo que ocurrió en Arabia Saudí no es aceptable”. Preguntado sobre si Estados Unidos podría involucrarse, Trump respondió: “Lo averiguaremos”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reconoció en una publicación en redes sociales que un ciudadano estadounidense había muerto en el ataque, que condenó.

“Estos ataques reprobables demuestran un flagrante desprecio por la vida de civiles inocentes. Deben detenerse ahora”, dijo Rubio.

La coalición liderada por Arabia Saudí que combate a los hutíes los culpó del ataque, lo calificó de “crimen de guerra en toda regla” y prometió una respuesta firme. El aeropuerto no tiene instalaciones militares.

No hubo una declaración inmediata de los rebeldes, que más temprano el sábado acusaron a Arabia Saudí de atacar el Aeropuerto Internacional de Saná, en la capital yemení controlada por los hutíes.

Los hutíes se atribuyeron ataques a principios de semana contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid que mataron a tres saudíes, incluido un piloto. El aumento de ataques, incluidos los dirigidos contra otros aeropuertos saudíes, instalaciones militares e infraestructura petrolera, se ha producido en la semana transcurrida desde que una coalición liderada por Arabia Saudí lanzó una gran ofensiva militar contra los hutíes.

El sábado había un fuerte despliegue policial en el aeropuerto, con todas las entradas bloqueadas, y las luces atenuadas en todo el recinto. Los vuelos fueron desviados a otros destinos, dijo Flightradar24. Países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Australia y Canadá advirtieron a sus ciudadanos que evitaran el aeropuerto.

También el sábado, el Comando Central de Estados Unidos dijo que un avión de combate atacó e inutilizó con una munición de precisión un buque comercial de carga en el golfo de Omán, como parte de los esfuerzos de Estados Unidos por mantener un bloqueo naval de los puertos iraníes. El M/V Ocean Molica, con bandera de Panamá, había salido de un puerto iraní y no atendió repetidas advertencias. La tripulación del barco resultó ilesa, indicó CENTCOM.

Para Irán, los combates presionan a un aliado clave de EEUU

Los ataques contra Arabia Saudí, el principal exportador de petróleo del mundo, han sacudido a los mercados y a la región. Y, aun así, el ministerio saudí de Energía, horas después del más reciente, seguía promocionando una importante conferencia internacional de energía que estaba previsto que comenzara en Riad el domingo.

Hasta hace poco, los hutíes habían permanecido en gran medida al margen de la guerra con Irán. Ahora, los rebeldes son una vía para que Teherán ejerza presión sobre un aliado clave de Estados Unidos.

Los saudíes y los hutíes comenzaron a combatir en 2015, cuando el reino intervino en la guerra civil de Yemen en apoyo del gobierno reconocido internacionalmente. La relativa calma tras un alto el fuego de 2022 terminó en julio, cuando los hutíes reanudaron los ataques, afirmando que los saudíes dispararon contra el aeropuerto de Saná mientras un avión procedente de Irán intentaba aterrizar. Eso reavivó la indignación por el bloqueo liderado por Arabia Saudí, que ha aislado en gran medida las zonas administradas por los hutíes.

Ahora los combates se han intensificado, con la coalición liderada por Arabia Saudí proporcionando apoyo aéreo a las fuerzas del gobierno yemení que intentan revertir los avances recientes de los hutíes a lo largo del mar Rojo. Esos avances dieron a los rebeldes una mejor capacidad de vigilancia del transporte marítimo en un corredor que es una alternativa crucial al estrecho de Ormuz, donde Irán ha estado atacando barcos.

Aunque los hutíes han dicho que solo están atacando el transporte marítimo saudí como parte de un bloqueo en represalia por el que se les impuso, persisten las preocupaciones sobre ataques más amplios. Los hutíes atacaron anteriormente decenas de barcos después de que comenzara la guerra en Gaza, calificándolo como solidaridad con los palestinos. Una campaña de bombardeos de Estados Unidos limitó esa campaña de forma drástica.

Arabia Saudí se está quedando sin interceptores, dicen funcionarios

Arabia Saudí se está quedando sin interceptores de misiles y ha pedido a Francia, Reino Unido, Pakistán y Egipto que desplieguen apoyo de defensa aérea en la región, dijeron a la AP el mes pasado funcionarios regionales, y uno de ellos señaló que Estados Unidos ha visto disminuir sus propias reservas durante la guerra con Irán.

Funcionarios han dicho que la asistencia de Estados Unidos ha incluido intercambio de inteligencia, identificación de objetivos y planificación para la ofensiva más reciente contra los hutíes.

El sábado, Arabia Saudí informó que su ministro de Exteriores y su homólogo omaní hablaron por teléfono sobre la importancia de “apoyar soluciones diplomáticas para reducir la escalada de tensiones” en la región. Omán, que se encuentra al otro lado del estrecho de Ormuz frente a Irán, ha desempeñado en ocasiones un papel de mediador en la región.

Interrupciones de vuelos crecientes en Arabia Saudí

Los hutíes advirtieron esta semana a las aerolíneas globales “por última vez” sobre las posibles consecuencias de operar en el espacio aéreo saudí, que describieron como un escenario de sus operaciones militares.

Antes del ataque más reciente, Air India, FlyDubai, Lufthansa Group y Pakistan International Airlines figuraban entre las aerolíneas que suspendieron vuelos hacia y desde Riad y otros aeropuertos saudíes por periodos variables.

La Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea había ampliado sus recomendaciones sobre el espacio aéreo saudí, señalando la capacidad de los hutíes para atacar objetivos más adentro del reino, incluido Riad, y un “mayor enfoque en la infraestructura de aviación”.

Los ataques con misiles y drones y los esfuerzos de interceptación “crean un mayor riesgo de identificación errónea de aeronaves civiles”, indicó.

Dos funcionarios regionales dijeron que ataques hutíes contra el aeropuerto de Riad el jueves dañaron tres aviones. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a los medios. La aerolínea nacional saudí dijo que una de sus aeronaves resultó dañada mientras estaba en tierra, sin pasajeros a bordo.

Mientras tanto, las autoridades saudíes advirtieron al público esta semana que “grabar, publicar o compartir información relacionada con la interceptación de misiles y drones y sus lugares de impacto lo expone a responsabilidad legal”.

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Anna informó desde Jerusalén. Los periodistas de Associated Press Victoria Eastwood en El Cairo, Collin Binkley en Washington y Sally Abou AlJoud en Beirut contribuyeron a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP