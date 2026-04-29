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El arquero Esteban Andrada, suspendido 12 partidos por puñetazo en 2da división de España

MADRID (AP) — El arquero argentino Esteban Andrada recibió una suspensión de 12 partidos por golpear con un puñetazo a un rival en un partido de la segunda división en España este fin de semana.

ARCHIVO - Esteban Andrada, arquero del Monterrey de México, en el partido contra Los Ángeles FC en la Leagues Cup, el viernes 11 de febrero de 2023, en Pasadena, California. (AP Foto/Alex Gallardo)
ARCHIVO - Esteban Andrada, arquero del Monterrey de México, en el partido contra Los Ángeles FC en la Leagues Cup, el viernes 11 de febrero de 2023, en Pasadena, California. (AP Foto/Alex Gallardo) AP

Andrada, guardameta de Zaragoza, también fue suspendido un partido más por la tarjeta roja que le mostraron antes del puñetazo.

El partido estaba en sus minutos finales cuando Andrada empujó al suelo a Jorge Pulido, defensor de Huesca, cuando este se acercó al argentino. Después de que el árbitro le mostrara a Andrada una segunda tarjeta amarilla por el empujón, el guardameta corrió detrás de Pulido y le pegó en la cara con un potente puñetazo de derecha.

Pulido cayó al suelo y se desató una trifulca entre jugadores y miembros de los cuerpos técnicos de ambos equipos. Andrada se disculpó posteriormente por sus acciones.

El arquero de Huesca Dani Jiménez también fue expulsado por golpear a Andrada durante el altercado. Jiménez fue suspendido cuatro partidos por el puñetazo.

Las suspensiones pueden ser apeladas.

Jugador del Rayo suspendido

Isi Palazón del Rayo Vallecano fue suspendido un total de siete partidos por sus duras quejas contra el árbitro en el empate 3-3 de su equipo ante la Real Sociedad el domingo.

Ya había sido sustituido y fue expulsado por protestar desde el banquillo en los minutos finales.

Al Rayo le anularon un gol tras la revisión en video y, en su lugar, se concedió un penal a la Real Sociedad por una acción anterior en la jugada.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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