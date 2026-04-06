El alza en las facturas de luz se vuelve tema electoral en varios estados de EEUU

Un cartel que dirige a los votantes se encuentra frente a la sede de Salt River Project, el lunes 30 de marzo de 2026, en Tempe, Arizona. (AP Photo/Jonathan J. Cooper) AP

Las tensiones desempeñaron un papel destacado en las elecciones del año pasado en Georgia, Nueva Jersey y Virginia, y ahora están en Arizona y Alabama, donde contiendas antes adormecidas se están convirtiendo en peleas políticas.

Incluso grupos nacionales como Turning Point Action —más conocido por su papel al movilizar a jóvenes conservadores en apoyo del presidente Donald Trump— se están involucrando tocando puertas y enviando mensajes de texto con propaganda de campaña. La organización quiere frenar la influencia de los ambientalistas sobre Salt River Project en el área de Phoenix, la mayor empresa pública de servicios del país, en una elección el martes.

Los choques son un anticipo de más campañas más adelante este año, cuando al menos media docena de estados tendrán elecciones para reguladores de servicios públicos. Eso incluye Georgia, donde se prevé una segunda campaña consecutiva muy disputada.

Este estallido de atención está arrastrando la política entre bambalinas de los comisionados de servicios públicos elegidos —que, según críticos, durante mucho tiempo ha estado dominada por operadores de poder o empresas monopólicas— hacia un debate intensamente nacional sobre cómo alimentar la inteligencia artificial sin disparar los costos de la electricidad.

“Y eso significa que, de repente, hay toda esta presión”, manifestó Dave Pomerantz, del Energy and Policy Institute, que presiona a las empresas de servicios públicos para que mantengan bajas las tarifas y utilicen fuentes de energía renovable.

En la elección del martes que determinará el control de Salt River Project (SRP), el triple de personas solicitaron boletas anticipadas que hace dos años. Los letreros de jardín salpican las esquinas y los usuarios que pagan tarifas —deben ser propietarios de tierras para votar— están recibiendo mensajes de texto, volantes y visitas puerta a puerta.

La empresa ya estaba bajo presión para reducir su dependencia de combustibles fósiles como el carbón y el gas natural, que emiten gases de efecto invernadero que calientan el planeta. Pero ahora organizaciones de campaña están convergiendo en la contienda a medida que el área de Phoenix, de rápido crecimiento, se convierte en destino de centros de datos y fábricas de semiconductores. La empresa proyecta que necesitará duplicar su capacidad eléctrica en el plazo de una década.

Dos listas rivales compiten por la mayoría del consejo. Una cuenta con el respaldo de Turning Point Action, que quiere detener a “ambientalistas radicales”. La otra está apoyada por el Jane Fonda Climate PAC, que se opone a “candidatos amantes del petróleo”. También participan capítulos locales de grupos progresistas, intereses del sector energético, empresas constructoras y desarrolladores de centros de datos.

“Si quieren cambiarnos de la noche a la mañana a energía solar, hay un problema de confiabilidad, hay un problema de costos, y simplemente no podemos seguir el ritmo”, comentó Jimmy Lindblom, un ejecutivo de la construcción que formó el grupo empresarial Arizonans for Responsible Growth. “Tendríamos apagones. Y por eso estas cosas son realmente importantes para el crecimiento de Arizona”.

Turning Point Action apoya a Arizonans for Responsible Growth. También están usando la elección para generar impulso de cara a las elecciones de mitad de mandato de este año en este estado clave.

La lista que se presenta como el equipo de “energía limpia” afirmó que la mayoría actual en Salt River Project está demasiado dispuesta a conectarse al gas natural, subir las tarifas y abrazar los centros de datos. También sostuvo que el consejo desdeña en exceso las tecnologías de energía limpia para satisfacer el aumento vertiginoso de la demanda y no ofrece incentivos para instalar paneles solares.

“Es una locura, especialmente ahora”, expresó Randy Miller, un defensor de la energía limpia en el consejo de SRP.

Alrededor de una docena de simpatizantes se reunieron la semana pasada en torno a mesas de picnic en un parque de Tempe; llegaron cuando se ponía el sol para hacer campaña entre votantes que habían solicitado boletas, pero no las habían devuelto. Tras una breve arenga, se dispersaron.

A algunos votantes les molestó la participación de Turning Point.

“Muy, muy, muy preocupante”, dijo Laura Kajfez, una jubilada de 66 años de Tempe. “No necesitamos esa intervención en nuestra política local. Ya tenemos suficientes problemas”.

En las dos últimas elecciones, se entregaron en promedio 7.500 boletas. Hasta el jueves, con cinco días de votación restantes, la participación ya había superado las 22.000, según SRP.

Hacer campaña para el consejo del Salt River Project es un rompecabezas complejo. La empresa tiene más de 2 millones de clientes de electricidad y agua y se rige por reglas laberínticas. Los votos para la mayoría de los cargos se ponderan por superficie en acres, de modo que los grandes propietarios de tierras tienen una influencia desproporcionada.

El aumento de las facturas impulsa el intento de remodelar la comisión de Alabama

En el estado de Alabama, de fuerte mayoría republicana, la ansiedad por el aumento de las facturas de electricidad se está trasladando al capitolio estatal y a la campaña electoral, alimentando un impulso para remodelar la Comisión de Servicio Público de Alabama (PSC). Alabama tiene algunas de las tarifas eléctricas más altas del Sur, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

Los legisladores estatales votaron esta semana para reformar la comisión, trasladando en la práctica más autoridad al gobernador. Sus partidarios lo describieron como una forma de abordar la asequibilidad. Pero llega antes de las elecciones de este año, que algunos candidatos buscan convertir en un referendo sobre los precios de la electricidad, similar a cómo los demócratas de Georgia lograron victorias aplastantes en dos contiendas por la comisión de su estado en 2025.

El exsenador Doug Jones, candidato demócrata a gobernador de Alabama, calificó el proyecto como una “estafa de primera” para los votantes.

“Los republicanos en la Legislatura de Alabama quieren reformar por completo la PSC porque, de repente, después de dos victorias en Georgia, se dan cuenta de que quizá a la gente no le gusta lo que está pasando con la PSC”, afirmó Jones en redes sociales.

La legislación, que fue promulgada por la gobernadora Kay Ivey, ampliará la comisión de tres a siete miembros elegidos. Los cuatro nuevos integrantes serán designados inicialmente por la gobernadora. Además, se prohibirá a las empresas de servicios públicos aumentar las tarifas base minoristas hasta 2029.

Los líderes legislativos republicanos señalaron que el proyecto fue un avance significativo para la protección del consumidor.

“La Legislatura de Alabama aprobó la HB475 para congelar las tarifas eléctricas y dar a la gente de Alabama una representación más amplia en la Comisión de Servicio Público”, declaró Ivey. El presidente de la Cámara de Representantes, Nathaniel Ledbetter, y el presidente pro tempore del Senado, Garlan Gudger, indicaron en un comunicado conjunto que los legisladores “se mantuvieron unidos para reformar cómo se regulan los servicios públicos y exigir un nivel sin precedentes de rendición de cuentas para los consumidores en todo el estado”.

Dos de los tres escaños actuales de la comisión se eligen este año, y los republicanos en el cargo enfrentan tanto rivales en las primarias como oponentes demócratas que hacen campaña con el mensaje de la asequibilidad.

Los demócratas señalan la elección de Georgia como un modelo de cómo el partido puede tener éxito, incluso en un estado dominado por el Partido Republicano como Alabama.

“Lo que pasó en Georgia podría pasar en Alabama”, dijo Tabitha Isner, vicepresidenta del Partido Demócrata de Alabama. “Por eso se están encendiendo las alarmas y se está volcando tanto dinero para mantener el statu quo”.

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Levy informó desde Harrisburg, Pensilvania, y Chandler desde Montgomery, Alabama.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP