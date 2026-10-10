El aeropuerto de la capital saudí fue atacado de nuevo, dicen funcionarios

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Uno de ellos manifestó que el aeropuerto de Riad ha sido evacuado, y el otro señaló que el tráfico aéreo ha sido suspendido. Hablaron a condición de guardar el anonimato porque no están autorizados a declarar a los medios.

El Aeropuerto Internacional Rey Jalid ha sido blanco de ataques varias veces esta semana. El jueves murieron tres civiles saudíes, entre ellos un piloto.

Los rebeldes hutíes —respaldados por Irán— en el vecino Yemen se atribuyeron la autoría de esos ataques. No habían efectuado declaraciones el sábado.

El aeropuerto emitió un breve aviso en el que les indicó a los pasajeros que consulten con las aerolíneas para confirmar sus vuelos antes de dirigirse allí.

Los combates en Yemen entre los hutíes y las fuerzas del gobierno yemení respaldadas por Arabia Saudí se han intensificado. Una coalición encabezada por los saudíes brinda apoyo aéreo a las fuerzas gubernamentales, en un intento por revertir los recientes avances hutíes a lo largo del mar Rojo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP