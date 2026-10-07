El acusado de matar a exdiputada británica intentó entrar en casa de Farage, dice fiscal

El líder del partido Reformar Reino Unido, Nigel Farage, habla en la conferencia anual del partido en el Centro Nacional de Exposiciones de Birmingham, Inglaterra, el viernes 4 de septiembre de 2026. (AP Foto/Thomas Krych) AP

El fiscal Kashif Malik señaló que se detectó el ADN de Joshua Kerry en un recipiente de líquido para encendedores hallado fuera de la puerta de la vivienda de Farage en abril de 2025. Las cámaras de vigilancia también rastrearon su automóvil cuando viajaba a Londres desde su casa en el norte de Inglaterra.

Kerry, de 28 años, enfrenta un cargo de preparación de actos terroristas, incluidos contra Farage. No se declaró culpable ni inocente y permanece bajo custodia.

El juez Paul Goldspring, del Tribunal de Magistrados de Westminster, remitió el caso al Tribunal Penal Central para una audiencia el viernes.

El cargo anunciado la semana pasada se presentó un mes después de que la policía antiterrorista reabriera una investigación sobre un presunto intento de ataque con bomba incendiaria contra la casa de Farage en el sur de Londres.

Kerry ya había sido acusado de asesinato por la muerte a golpes de Widdecombe el 8 de julio. La exparlamentaria fue hallada muerta en su casa en una aldea aislada del suroeste de Inglaterra.

Widdecombe, de 78 años, fue portavoz de Reformar tras una larga carrera como diputada conservadora y ministra del gobierno, conocida por sus opiniones directas y socialmente conservadoras, contrarias al aborto y a la ampliación de los derechos LGBTQ+.

Más tarde alcanzó fama como concursante en los programas de telerrealidad “Strictly Come Dancing” y “Celebrity Big Brother”, y regresó a la política.

El asesinato de Widdecombe reavivó la preocupación por la seguridad de los políticos, que se había reforzado en la última década tras los asesinatos de dos destacados diputados.

La legisladora laborista Jo Cox fue baleada y apuñalada en 2016 por un extremista de extrema derecha, y el conservador David Amess fue apuñalado en 2021 por un atacante inspirado por el grupo Estado Islámico.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP