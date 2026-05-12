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El 2º jonrón de Hill como emergente en la campaña guía a Medias Blancas a victoria 6-5 sobre Reales

CHICAGO (AP) — El emergente Derek Hill conectó un cuadangular que rompió el empate en la octava entrada después de que Chicago desperdició una ventaja de tres carreras, y los Medias Blancas superaron el martes 6-5 a los Reales de Kansas City para hilar su tercera victoria.

Derek Hill, de los Medias Blancas de Chicago, festeja su jonrón solitario ante los Reales de Kansas City, el miércoles 12 de mayo de 2026 (AP Foto/Nam Y. Huh)
Derek Hill, de los Medias Blancas de Chicago, festeja su jonrón solitario ante los Reales de Kansas City, el miércoles 12 de mayo de 2026 (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Drew Romo pegó un jonrón solitario apenas por encima del guante extendido del jardinero derecho Jac Caglianone, y Chase Meidroth conectó un batazo de tres carreras ante Stephen Kolek en una quinta entrada de cinco anotaciones que construyó una ventaja de 5-2.

Kansas City empató el encuentro en la sexta cuando Nick Loftin conectó un doble impulsor contra Tyler Schweitzer y anotó con el sencillo del venezolano Maikel Garcia ante Grant Taylor.

Hill bateó por Tristan Peters y envió un slider bajo de Matt Strahm (1-1) entre el jardín izquierdo y el central. El batazo de 417 pies fue su tercer jonrón como emergente en su carrera y su segundo esta temporada. Hill había conectado un jonrón para empatar el 3 de mayo, en una derrota ante San Diego.

El dominicano Seranthony Domínguez (3-3) lanzó una octava entrada perfecta, y Bryan Hudson consiguió tres outs consecutivos para su segundo salvamento.

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FUENTE: AP

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