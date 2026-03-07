americateve

Ejército nigeriano mata a 45 milicianos en choques en estado noroccidental

ABUYA, Nigeria (AP) — El ejército de Nigeria mató a 45 milicianos en la región noroeste del país, informó el gobierno del estado de Katsina el sábado.

Los enfrentamientos entre el ejército y los hombres armados ocurrieron el viernes en la zona de Danmusa, en Katsina, señaló en un comunicado el comisionado estatal de Seguridad Interna y Asuntos del Interior, Nasir Mua’zu. Esto se produjo tras un intento fallido de los hombres armados de robar ganado el jueves.

“En busca de venganza, los bandidos regresaron en gran número el 6 de marzo. Lo que siguió fue una batalla intensa y feroz. El ejército neutralizó con éxito a los 45 bandidos, afirmó Mua’zu.

Nigeria enfrenta una compleja crisis de seguridad provocada por distintos grupos armados, especialmente en el norte del país. Estados Unidos ha enviado tropas a la nación de África occidental para ayudar a asesorar a su ejército en la lucha contra la inseguridad.

Entre los grupos milicianos islamistas más destacados están Boko Haram y su facción escindida, que está afiliada al grupo Estado Islámico y se conoce como Provincia del Estado Islámico en África Occidental. También está Lakurawa, vinculada al Estado Islámico, así como otros grupos de “bandidos” que se especializan en secuestros para pedir rescate y en la minería ilegal.

La crisis se ha agravado recientemente al incluir a otros milicianos de la vecina región del Sahel, entre ellos Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, que reivindicó su primer ataque en suelo nigeriano el año pasado.

Varios miles de personas han muerto en Nigeria, según datos de Naciones Unidas. Analistas sostienen que el gobierno no está haciendo lo suficiente para proteger a sus ciudadanos. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

