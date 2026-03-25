Ejército iraní se burla de afirmación de Trump sobre negociaciones entre Washington y Teherán

Los comentarios del teniente coronel Ebrahim Zolfaghari, vocero del Cuartel General Central Khatam Al-Anbiya del ejército iraní —que dirige de forma conjunta las fuerzas armadas regulares y la Guardia Revolucionaria paramilitar—, se produjeron después de que el plan fuera presentado a Teherán por intermediarios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que funcionarios estadounidenses están negociando con Irán sobre el plan, pero Zolfaghari dio a entender en una declaración en video grabada emitida en la televisora estatal que no había conversaciones.

“¿Sus conflictos internos han llegado al punto de que están negociando con ustedes mismos?”, preguntó Zolfaghari.

“Nuestra primera y última palabra ha sido la misma desde el primer día, y seguirá siendo así: alguien como nosotros nunca llegará a un acuerdo con alguien como ustedes. Ni ahora, ni nunca”, agregó.

El plan de 15 puntos habría sido presentado a Irán por intermediarios de Pakistán, quienes se han ofrecido a albergar nuevas negociaciones entre Washington y Teherán, indicó una persona conocedora de la situación que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a manifestarse públicamente al respecto.

The New York Times fue el primero en informar que el plan había sido entregado a funcionarios iraníes.

Por su parte, el Pentágono está en proceso de desplegar dos unidades de marines que sumarán unos 5.000 marines y miles de marineros al contingente presente en la región. La fuente apuntó que estas medidas se están presentando como una maniobra de Trump para dotarse de “la máxima flexibilidad” de cara a sus próximos pasos.

Además, añadió que funcionarios israelíes, que han estado abogando por que Trump continúe la guerra contra Irán, se sorprendieron por la presentación de un plan de alto el fuego.

La Casa Blanca no respondió a las solicitudes de comentarios.

Mientras, ataques aéreos golpearon a la República Islámica y misiles y drones iraníes apuntaron contra Israel y otros puntos en todo Oriente Medio.

Con los precios del petróleo en alza y los consumidores notando las consecuencias en la gasolinera, Trump enfrenta una creciente presión interna para poner fin a la guerra.

El control de Teherán sobre el crucial estrecho de Ormuz ha paralizado el transporte marítimo internacional, disparó el precio de los combustibles y amenazó la economía mundial.

“El poder estratégico del que solían hablar se ha convertido en un fracaso estratégico", dijo Zolfaghari, el portavoz militar iraní. "Quien afirma ser una superpotencia global ya habría salido de este embrollo si pudiera. No disfracen su derrota como un acuerdo. Su era de promesas vacías ha llegado a su fin”.

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Madhani informó desde Washington; Rising desde Bangkok, Tailandia, y Magdy desde El Cairo, Egipto.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP