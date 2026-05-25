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Ejército de Guatemala repele incursión de vehículos con hombres armados desde Honduras

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El ejército de Guatemala informó el lunes que varios hombres armados y que se desplazaban en vehículos todo terreno intentaron ingresar al territorio guatemalteco desde Honduras y fueron repelidos tras un intercambio de disparos.

En un boletín de prensa la institución armada dijo que la incursión ocurrió en la zona fronteriza de Esquipulas en el departamento de Chiquimula, al este de la capital guatemalteca, donde hombres “presuntamente vinculados a estructuras del crimen organizado” intentaron entrar a territorio nacional.

“Al percibir la presencia militar los individuos fuertemente armados abrieron fuego contra las fuerzas de seguridad por lo que el personal militar repelió el ataque”, agregó la institución.

La semana pasada ocurrieron dos ataques armados en departamentos hondureños fronterizos con Guatemala que dejaron al menos 24 personas fallecidas.

Uno de los ataques ocurrió en el municipio de Omoa, del departamento de Cortés en Honduras, donde murieron cinco agentes de una unidad policial antipandillas que realizaban un operativo antidrogas y fueron emboscados por criminales.

El Ministerio de Gobernación de Guatemala confirmó el viernes que mantiene bajo custodia a dos hondureños heridos que se refugiaron en un hospital en el departamento de Izabal, cerco a la frontera con Honduras, horas después de registrarse el ataque contra los policías.

FUENTE: AP

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