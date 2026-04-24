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Ejército de EEUU mata a 2 personas al atacar lancha que supuestamente llevaba drogas en el Pacífico

WASHINGTON (AP) — El ejército de Estados Unidos informó que el viernes atacó una embarcación supuestamente usada para transportar drogas en el océano Pacífico oriental, y que mató a dos personas a bordo.

El Pentágono visto desde un avión, el martes 7 de abril de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)
El Pentágono visto desde un avión, el martes 7 de abril de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

Estados Unidos lanzó en septiembre una campaña militar contra embarcaciones presuntamente usadas para el narcotráfico en aguas latinoamericanas, y ha matado a por lo menos 183 personas. Otros ataques han ocurrido en el mar Caribe.

Los militares estadounidenses no han aportado pruebas de que alguna de las embarcaciones llevara drogas.

Los ataques comenzaron mientras Estados Unidos desplegaba un mayor contingente naval en la región y se produjeron meses antes de la incursión militar de enero con la que capturó al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, quien fue trasladado a Nueva York, donde se le acusa de narcotráfico, y se ha declarado inocente.

En el ataque del viernes, el Comando Sur de Estados Unidos reiteró declaraciones previas al señalar que había atacado a presuntos narcotraficantes a lo largo de rutas de contrabando conocidas. Publicó un video en X que muestra una embarcación en el agua antes de que una explosión la dejara envuelta en llamas.

El presidente estadounidense Donald Trump alega que Estados Unidos está en un “conflicto armado” con los cárteles en América Latina y dice que los ataques son necesarios para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos.

Los críticos, por su parte, han cuestionado la legalidad general de dichos ataques contra embarcaciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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