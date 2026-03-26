Ejército colombiano traslada a sus lugares de origen a víctimas de accidente de avión militar

Soldados realizan una vigilia en memoria de las víctimas del accidente de un avión de carga militar en Puerto Leguizamo, Cali, Colombia, el miércoles 25 de marzo de 2026. (Foto AP/Santiago Saldarriaga) AP

Uno de los primeros trasladados fue el soldado Andrés Moreno Chávez, cuyos restos fueron llevados en un ataúd a bordo de un avión desde Bogotá hasta Popayán, la capital del departamento del Cauca, en el suroeste del país.

El ataúd fue cubierto con una bandera de Colombia, custodiado por militares y recibido con una marcha fúnebre en el aeropuerto. Su familia recibió los restos en el lugar, junto a una fotografía de Moreno.

Moreno es uno de los 37 uniformados que ya han sido identificados por el Instituto Nacional de Medicina Legal como resultado de los análisis forenses, según informó la institución el jueves.

El Hércules C-130 de matrícula FAC 1016 despegó el lunes desde el aeropuerto de Puerto Leguízamo, un poblado ubicado en la Amazonía colombiana, y poco después se accidentó a 1,8 kilómetros de la pista del aeropuerto, según la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

La comunidad de la zona fue la primera en acudir y ayudó en el rescate de los sobrevivientes. Luego recibieron apoyo del ejército y los organismos de socorro.

El avión, que recogió a las tropas del ejército para transportarlas, quedó destrozado y se prendió en fuego tras precipitarse a tierra. Las autoridades investigan las causas del siniestro , descartando un ataque de grupos armados ilegales.

Fallecieron 61 miembros del ejército, seis de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y dos de la policía nacional.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, decretó el martes tres días de duelo nacional por el fatal accidente aéreo, uno de los más graves de las últimas décadas en el país. Las banderas están izadas a media asta en todos los edificios públicos y militares del país.

La víspera, decenas de ciudadanos y militares participaron en una vigilia realizada en Bogotá para honrar la memoria de los fallecidos sosteniendo velas en su nombre.

“Tenemos que tener solidaridad con las personas que quedaron, las familias... les doy mis sentidas condolencias a sus padres, a sus esposas”, dijo Martha Álvarez quien asistió al homenaje póstumo junto a su esposo militar.

FUENTE: AP