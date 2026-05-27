Eid al-Adha amargo en Bamako: bloqueo ligado a Al Qaeda dispara el precio de los corderos

Criadores y compradores, junto a varias cabras a la venta antes del feriado musulmán del Eid al-Adha en Bamako, Mali, el 26 de mayo de 2026. (AP Foto/Boubacary Bocoum) AP

La escasez y los altos precios se deben en gran medida al bloqueo de Bamako anunciado a principios de mes por combatientes de Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, un grupo vinculado a Al Qaeda. Los milicianos atacan con regularidad convoyes de camiones y vehículos que transportan mercancías a la capital, a menudo prendiéndoles fuego.

Mali, un país sin salida al mar, depende en gran medida del combustible y los bienes que llegan en camiones desde países vecinos costeros como Senegal y Costa de Marfil. Analistas señalan que la medida de los milicianos está diseñada para asfixiar la economía del país y socavar la legitimidad del gobierno militar.

El bloqueo no es total, ya que los grupos armados evitan mantener retenes durante mucho tiempo por temor a represalias del ejército, y las mercancías llegan a cuentagotas a Bamako, lo que por ahora evita la escasez total de alimentos.

Aun así, ha elevado los precios de algunos productos como la carne y ha provocado una crisis con el combustible, obligando a los residentes a hacer fila en las pocas gasolineras que aún venden carburante.

Desde septiembre de 2025, el grupo ya había impuesto un asfixiante bloqueo vial a las importaciones de petróleo.

Mountaga Touré, un maestro de 38 años, contó que visitó varios mercados de ganado antes de desistir de la compra de un animal para la festividad, y explicó que sus precios se han duplicado desde que se anunció el bloqueo.

Los ejemplares “pequeños que antes costaban 177 dólares, ahora cuestan 266 o más”, afirmó Touré.

En algunos barrios de Bamako, los residentes han sustituido al tradicional cordero por vacas, reuniendo dinero para comprar una y así poder tener carne durante la importante festividad musulmana en África Occidental.

El bloqueo se produce tras amplios ataques coordinados de fuerzas separatistas y yihadistas en todo Mali el mes pasado, los más graves en el país en más de una década.

Mali ha estado asolado durante más de una década por insurgencias libradas por grupos afiliados a Al Qaeda y al grupo Estado Islámico, así como por una rebelión separatista en el norte.

Tras un golpe militar en 2020, la junta gobernante dejó de apoyarse en aliados occidentales y recurrió a Rusia para obtener ayuda en la lucha contra los insurgentes islamistas. Pero, según analistas, la situación de seguridad ha empeorado recientemente, con un número récord de ataques de estos grupos. También se ha acusado a las fuerzas gubernamentales y a mercenarios rusos de matar a civiles sospechosos de colaborar con la insurgencia.

El ejército maliense y los mercenarios del Cuerpo Africano ruso están sorteando el bloqueo escoltando a convoyes de camiones que transportan mercancías y combustible para abastecer los mercados de Bamako. Los militares también afirman con regularidad que atacan posiciones controladas por grupos armados.

Pero, según los residentes, las escoltas y los ataques no han sido suficientes para abastecer adecuadamente a la capital.

“Normalmente llevo hasta 200 a Bamako para vender durante el Tabaski", contó Amadou Cissé, un comerciante de ganado de 45 años especializado en corderos para el Eid, usando la palabra que se usa en África Occidental para la festividad. "Pero este año apenas llevé 50 porque no hay suficiente espacio en los camiones escoltados por el ejército”.

Cissé indicó que los animales que encargó todavía están en Diema, una localidad a unos 345 kms (215 millas) al oeste de Bamako, de donde proviene gran parte del ganado destinado a la capital.

“Me dijeron que se organizarían más convoyes escoltados, pero hasta ahora no ha salido ninguno de Diema, así que dudo que los corderos lleguen antes de la festividad”, manifestó.

Drissa Traoré, que vende corderos en Bamako desde hace más de una década, señaló que la oferta ha caído de forma significativa recientemente. “Este año, apenas tenemos la mitad de la cantidad de ovejas que solemos tener durante el Tabaski”, apuntó.

La inseguridad también ha afectado los planes de viaje de muchos.

Sidi Diarra, empleado de una importante institución financiera en la ciudad, comentó que normalmente celebra la festividad con sus padres en Segou, a unos 240 kms (150 millas).

“Este año, tengo miedo de ir por los ataques de grupos extremistas. Es más seguro quedarse en Bamako”, expresó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP