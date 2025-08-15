No hay acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania tras cordial recepción de Trump a Putin

El presidente Donald Trump y su homólogo ruso Vladímir Putin caminan sobre la alfombra roja el viernes 15 de agosto de 2025, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, Alaska. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El presidente ruso Vladímir Putin llega el viernes 15 de agosto de 2025 a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en Alaska, para reunirse con su homólogo estadounidense Donald Trump. (Sergei Bobylev, Sputnik, Kremlin foto compartida vía AP) Sputnik

El presidente Donald Trump, derecha, y el mandatario ruso Vladímir Putin llegan a una conferencia de prensa en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, el viernes 15 de agosto de 2025, en Alaska. (AP Foto/Jae C. Hong) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El presidente estadounidense Donald Trump escucha durante una conferencia de prensa con su homólogo ruso Vladímir Putin el viernes 15 de agosto de 2025, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, Alaska. El letrero del fondo dice: "En busca de la paz". (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El presidente ruso Vladímir Putin habla durante una conferencia de prensa con el mandatario estadounidense Donald Trump en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, el viernes 15 de agosto de 2025, en Alaska. (AP Foto/Jae C. Hong) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El presidente Donald Trump, derecha, estrecha la mano de su homólogo ruso Vladímir Putin durante una conferencia de prensa en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, el viernes 15 de agosto de 2025, en Alaska. (AP Foto/Jae C. Hong) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio conversan antes de una conferencia de prensa del presidente Donald Trump y su homólogo ruso Vladímir Putin en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, el viernes 15 de agosto de 2025, en Alaska. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El presidente estadounidense Donald Trump, derecha, y su homólogo ruso Vladímir Putin hablan en una conferencia de prensa en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, el viernes 15 de agosto de 2025, en Alaska. El letrero del fondo dice: "En busca de la paz". (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El presidente Donald Trump se reúne con su homólogo ruso Vladímir Putin el viernes 15 de agosto de 2025, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, Alaska. A la izquierda se encuentra el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov. El segundo de derecha a izquierda es el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. El letrero del fondo dice: "En busca de la paz". (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El presidente de EEUU, Donald Trump, saluda al presidente de Rusia, Vladímir Putin, el viernes 15 de agosto de 2025 en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en Alaska. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Una bandera estadounidense y una rusa previo a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso Vladímir Putin participen en una conferencia conjunta de prensa en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en Alaska, el viernes 15 de agosto de 2025. (AP Foto/Jae C. Hong) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el de Rusia, Vladímir Putin, en la cumbre del G20 en Hamburgo, Alemania, el 7 de julio de 2017. (AP Foto/Evan Vucci, archivo) Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Se tenía previsto que dieran una conferencia de prensa conjunta al final de sus conversaciones, pero no respondieron preguntas de los periodistas y ofrecieron pocos detalles. Putin dijo que habían alcanzado un “entendimiento” sobre Ucrania, y le advirtió a Europa que no “saboteara el incipiente progreso”. Trump declaró que habían hecho “grandes avances” en su reunión, pero aún había puntos de fricción.

“No hay acuerdo hasta que hay un acuerdo”, manifestó el mandatario estadounidense. Indicó que llamaría al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y a dirigentes europeos para informarles sobre las conversaciones, que duraron unas dos horas.

Trump, quien durante años se ha mostrado reacio a apoyar a Ucrania y ha expresado admiración por Putin, había afirmado confiadamente que pondría fin a la guerra en su primer día de regreso en la Casa Blanca. Siete meses después, tras reprender a Zelenskyy en el Despacho Oval y detener el flujo de parte de la asistencia militar estadounidense a Kiev, Trump no pudo lograr que Putin ordenara siquiera una pausa en los combates, mientras sus fuerzas avanzan en el campo de batalla.

Trump le había ofrecido a Putin tanto estímulos como represalias, amenazando con ordenar sanciones económicas contra Rusia, y a la vez extendiéndole al mandatario ruso una cálida bienvenida en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en Anchorage. Pero pareció retirarse de la reunión sin ningún resultado concreto para poner fin a la guerra en Ucrania, que ya está en su cuarto año.

El presidente estadounidense quería mostrar sus habilidades para negociar acuerdos, mientras que Putin tenía la oportunidad de intentar negociar un acuerdo que consolidara las ganancias de Rusia, bloqueara el intento de Kiev de integrarse a la OTAN, y a la larga devolviera a Ucrania a la órbita de Moscú.

“Tuvimos una reunión extremadamente productiva, y en muchos puntos se llegó a un acuerdo”, expresó Trump. “Y sólo quedan muy pocos. Algunos no son tan significativos. Uno es probablemente el más significativo, pero tenemos una muy buena oportunidad de lograrlo”.

Y continuó: “No lo logramos”.

Zelenskyy y los dirigentes europeos fueron excluidos de las conversaciones entre Trump y Putin. El presidente ucraniano publicó un video en el que expresó su esperanza de que Estados Unidos presentara una “posición firme”.

Para Putin, el simple hecho de volver a suelo estadounidense por primera vez en más de una década fue una victoria, luego de que Estados Unidos y gran parte del mundo intentaron aislarlo tras su invasión de Ucrania.

Su reunión con Trump podría detener las sanciones económicas que el presidente estadounidense había prometido aplicar, a menos que Moscú se empeñara más en poner fin a los combates. Ahora simplemente podría derivar en más reuniones, dando a sus fuerzas más tiempo para avanzar en el campo de batalla.

Putin le agradeció a Trump por el tono “amistoso” de su conversación, y dijo que Rusia y Estados Unidos deberían “dar vuelta a la página y volver a la cooperación”.

Elogió a Trump como alguien que “tiene una idea clara de lo que quiere lograr y se preocupa sinceramente por la prosperidad de su país, y al mismo tiempo muestra comprensión de que Rusia tiene sus propios intereses nacionales”.

“Espero que los acuerdos de hoy se conviertan en un punto de referencia no sólo para resolver el problema ucraniano, sino que también marquen el comienzo de la restauración de relaciones pragmáticas y de negocios entre Rusia y Estados Unidos”, manifestó Putin.

A pesar de no alcanzar ningún gran avance, Trump concluyó sus declaraciones agradeciéndole a Putin y diciendo: “Hablaremos contigo muy pronto y probablemente te veamos de nuevo muy pronto”.

Cuando Putin sonrió y propuso que "la próxima vez en Moscú”, Trump respondió que “eso es interesante”, y mencionó que podría enfrentar críticas, pero “creo que es posible que suceda”.

Trump y Putin se saludaron con un cálido apretón de manos, charlando casi como si fueran viejos amigos, y se estrecharon las manos durante un período prolongado de tiempo sobre una alfombra roja desplegada en la base militar. Mientras dialogaban, Putin sonrió y señaló hacia el cielo, donde aviones B-2 y F-22 —aeronaves militares diseñadas para oponerse a Rusia durante la Guerra Fría— sobrevolaban. Luego compartieron la limusina presidencial estadounidense, conocida como “La Bestia”, para un breve trayecto hasta el lugar de su reunión. Putin sonreía ampliamente mientras el vehículo pasaba frente a las cámaras.

Fue el tipo de recepción usualmente reservada para aliados cercanos de Washington, y contrastaba con el derramamiento de sangre y sufrimiento en la guerra que Putin inició en Ucrania. Aunque no del todo sorprendente si se toma en cuenta su larga relación amistosa, tal afabilidad externa antes de horas de reuniones a puerta cerrada probablemente les generó preocupaciones a Zelenskyy y a dirigentes europeos, quienes temen que Trump se concentrara principalmente en promover los intereses de Estados Unidos y no presionara lo suficiente en favor de Ucrania.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo poco antes de que el Air Force One aterrizara en Alaska que la reunión planeada previamente entre Trump y Putin a solas sería una conversación entre equipos de tres, entre ellos el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff. Putin estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov, y el asesor de asuntos exteriores Yuri Ushakov.

El cambio pareció indicar que la Casa Blanca estaba adoptando un enfoque más cauteloso que durante una reunión en Helsinki en 2018, en la que Trump y Putin se reunieron en privado con sus intérpretes, y luego Trump sorprendió al mundo al ponerse del lado del gobernante ruso por encima de los funcionarios estadounidenses de inteligencia con respecto a si Rusia intervino en la campaña presidencial de 2016 en Estados Unidos.

La exclusión de Zelenskyy también fue un duro golpe para la política occidental de “nada sobre Ucrania sin Ucrania”, y deja abierta la posibilidad de que Trump pueda llegar a un acuerdo que Ucrania no desea.

Rusia y Ucrania siguen estando muy alejadas en sus exigencias para alcanzar la paz. Putin se ha resistido desde hace tiempo a cualquier alto el fuego temporal, vinculándolo a un cese en el suministro de armas occidentales y a que Ucrania suspenda sus intentos de movilizar a sus fuerzas, que son condiciones que Kiev y sus aliados occidentales rechazan.

La guerra ha causado grandes pérdidas en ambos bandos y ha drenado recursos. Ucrania ha resistido mucho más tiempo de lo que algunos esperaban en un principio desde la invasión de febrero de 2022, pero está esforzándose por contener al ejército de Rusia —el cual es de mucho mayor tamaño—, lidiando con bombardeos de sus ciudades, y peleando por cada centímetro en la línea de frente de más de 1.000 kilómetros (600 millas) de longitud.

En el punto más cercano entre ambas, Alaska está separada de Rusia por menos de 5 kilómetros (30 millas) y la línea internacional de cambio de fecha.

La Base Conjunta Elmendorf-Richardson fue crucial para contrarrestar a la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Continúa desempeñando un papel hoy en día, ya que aviones de la base aún interceptan aviones rusos que suelen meterse al espacio aéreo estadounidense.

Weissert informó desde Washington. Los periodistas de The Associated Press Matthew Lee y Jonathan J. Cooper en Washington, Elise Morton en Londres y Vladimir Isachenkov en Moscú contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press