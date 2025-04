Votación en el Senado para revertir aranceles de Trump a Canadá pone a prueba el apoyo republicano

Incluso cuando la resolución del senador demócrata Tim Kaine les ofrecía una posible salida a los aranceles impuestos a las importaciones canadienses, los líderes republicanos trataron de mantener a los senadores en línea enfocándose en el fentanilo que ingresa a Estados Unidos por su frontera norte. Fue otro ejemplo de cómo Trump no sólo está reorientando la economía global, sino también trastocando el apoyo de su partido a ideas como el libre comercio.

“Realmente disfruto dar a mis colegas republicanos la oportunidad de no sólo decir que están preocupados, sino de tomar una acción para detener estos aranceles”, comentó Kaine a The Associated Press en una entrevista la semana pasada.