Agentes de ICE tendrán rol de seguridad en los JJOO de Milán-Cortina, según fuentes de EEUU

MILÁN (AP) — Agentes del Servicio Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) tendrán un papel de seguridad durante los próximos Juegos de Invierno de Milán-Cortina, según fuentes de la embajada de Estados Unidos en Roma.