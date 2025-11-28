EEUU suspende todas las decisiones de asilo tras orden de Trump: "La seguridad va primero"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se inclina hacia delante para escuchar una pregunta mientras habla con periodistas durante un vuelo en el Air Force One desde la Base Conjunta Andrews a su finca de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el martes 25 de noviembre de 2025. (AP Foto/Alex Brandon) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

USCIS confirma paralización total de solicitudes de asilo y endurecimiento migratorio tras el tiroteo que dejó una agente muerta en Washington. Migración desde países del tercer mundo será frenada “de manera permanente”.

El Gobierno de Estados Unidos ha detenido todas las decisiones de asilo , informó este viernes el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), tras la orden del presidente Donald Trump de frenar la inmigración desde países catalogados como “del tercer mundo” .

“Hemos suspendido todas las decisiones de asilo hasta garantizar la verificación máxima de cada extranjero. La seguridad del pueblo estadounidense siempre está primero”, declaró el director del USCIS, Joseph B. Edlow, en X.

Según datos del American Immigration Council (AIC) , hasta diciembre de 2024 existían casi 1,5 millones de solicitudes de asilo pendientes , cifra que ahora queda en pausa indefinida.

Las medidas surgen tras el tiroteo del miércoles en Washington D.C., donde un ciudadano afgano atacó a agentes de la Guardia Nacional, dejando a una oficial fallecida y otro agente en estado crítico .

Horas después del incidente, Trump anunció una política de cierre migratorio permanente contra los países considerados de riesgo.

También se revisarán Green Cards de 19 países

USCIS había informado previamente una revisión rigurosa de todas las Green Cards pertenecientes a ciudadanos de 19 países señalados como de preocupación, entre ellos:

Afganistán

Cuba

Venezuela

Haití

+15 naciones adicionales clasificadas bajo supervisión especial

Asimismo, el Gobierno suspendió temporalmente los procesos migratorios de afganos, tras asegurar que el atacante ingresó durante la administración de Joe Biden (2021-2025).

Cambio radical en la política migratoria de EEUU

Durante el Gobierno de Biden, más de 100.000 refugiados fueron admitidos en 2024, el mayor número registrado en tres décadas.

Trump, en contraste, ordenó la detención del Programa de Admisión de Refugiados (USRAP) y ahora avanza hacia el cierre total de solicitudes de asilo mientras se implementan verificaciones más estrictas.

Tras el ataque, Trump calificó el hecho como:

“Un acto de odio”, prometiendo endurecer sin precedentes las políticas de admisión migratoria.