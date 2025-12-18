americateve

Trump

TRUMP VA POR LAS CIUDADANÍAS: La Casa Blanca planea disparar los casos de desnaturalización en EE.UU.

La Administración Trump planea aumentar drásticamente los casos de desnaturalización en EE. UU., pasando de decenas anuales a cientos por mes. USCIS alega combate al fraude; defensores alertan sobre miedo e inseguridad jurídica

americateve | Redacción América Noticias Miami
Trump ciudadania

La Administración Trump ordena multiplicar por decenas los procesos para revocar la ciudadanía a naturalizados, alegando fraude migratorio. Organizaciones civiles alertan sobre un clima de miedo entre millones de ciudadanos.

Washington impulsa un giro radical en la política migratoria

La Administración del presidente Donald Trump puso en marcha un plan para aumentar drásticamente los casos de desnaturalización en Estados Unidos, según reveló The New York Times, citando directrices internas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

De acuerdo con el informe, las oficinas de USCIS recibieron instrucciones para remitir entre 100 y 200 casos mensuales al Departamento de Justicia durante el año fiscal 2026, una cifra que multiplica por decenas el promedio histórico, que rondaba una decena de casos al año.

¿Qué es la desnaturalización y por qué ahora?

La desnaturalización es un procedimiento legal que permite al Gobierno revocar la ciudadanía estadounidense a personas que la obtuvieron mediante fraude, mentiras u ocultación de información relevante durante el proceso de naturalización.

Aunque esta herramienta existe desde hace décadas, su uso ha sido excepcional y normalmente reservado para casos extremos, como:

  • Fraude migratorio grave

  • Vínculos con crímenes de guerra

  • Conexiones con terrorismo

Expertos citados por el NYT subrayan que nunca se había planteado una aplicación masiva de este mecanismo.

La nueva directriz de USCIS

Según el reporte, USCIS no ha hecho públicos los criterios específicos para seleccionar los casos, pero voceros del organismo aseguran que el objetivo es combatir el fraude migratorio y restablecer la integridad del sistema.

Las directrices se enmarcan dentro de una estrategia más amplia de endurecimiento migratorio, que incluye:

  • Restricciones de viaje

  • Suspensiones temporales de visas

  • Pausas en procesos de asilo y ciudadanía para ciertos países

Alerta de organizaciones civiles

Abogados de inmigración y organizaciones de derechos civiles advierten que la expansión de estos procesos podría crear un clima de inseguridad jurídica entre los millones de ciudadanos naturalizados en EE. UU.

“Convertir la ciudadanía en un estatus revisable genera miedo y erosiona derechos básicos”, alertaron especialistas citados por el NYT.

Datos clave

  • Cada año, cientos de miles de personas obtienen la ciudadanía estadounidense.

  • Históricamente, solo un puñado de casos terminaban en desnaturalización.

  • El nuevo plan busca multiplicar exponencialmente esas cifras.

El debate que se avecina

Mientras la Administración Trump sostiene que se trata de una medida necesaria para proteger la seguridad nacional y castigar el fraude, sus críticos aseguran que el plan podría politizar la ciudadanía y abrir la puerta a abusos.

El tema promete convertirse en uno de los debates más intensos del próximo año en materia migratoria y de derechos civiles en Estados Unidos.

