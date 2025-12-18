Cuba estrena tasa de cambio "flotante": el dólar se fija en 410 CUP y suma una tercera paridad oficial

El Banco Central de Cuba activa un nuevo tipo de cambio para divisas clave mientras mantiene dos tasas fijas. El anuncio busca “ordenar” el mercado, pero deja fuera a la mayoría de la población.

Una tercera tasa en el mercado oficial

El Banco Central de Cuba (BCC) comenzó a publicar desde el 18 de diciembre de 2025 una tasa de cambio flotante entre el peso cubano (CUP) y varias divisas internacionales, entre ellas el dólar estadounidense (USD) , el euro (EUR) y el peso mexicano (MXN) .

Con esta decisión, coexisten tres tasas oficiales :

Aunque el BCC la presenta como un paso hacia la normalización del mercado cambiario, el acceso queda limitado a una minoría de empresas estatales y actores económicos privados autorizados , además de personas naturales bajo estrictas condiciones.

¿A cuánto está el dólar según el BCC?

Según la publicación oficial, un dólar equivale a 410 CUP, cifra apenas 30 pesos por debajo del valor promedio del mercado informal, determinado por anuncios de compra y venta en redes sociales.

Para personas naturales, el BCC mantiene:

Límite de compra: hasta 100 USD por operación

Canales habilitados: exclusivamente en Casas de Cambio (Cadecas)

La explicación oficial

Ian Pedro Carbonell, director de Políticas Macroeconómicas del BCC, afirmó que la tasa escogida “permitirá que el mercado cambiario funcione”, aunque reconoció que no es baja y no cumple las expectativas de muchos.

El funcionario admitió el complejo contexto económico:

Caída de las exportaciones

Contracción del PIB

Emisión monetaria (aunque “más contenida”)

Déficit fiscal

Presiones externas sobre el sistema financiero

Aun así, el Gobierno confía en que:

Los receptores de remesas cambien divisas a la tasa flotante

Los actores económicos accedan a dólares para completar ciclos productivos

Los exportadores conviertan divisas a moneda nacional

¿Cómo se compra y vende en Cadecas?

El mecanismo no cambia:

Cita obligatoria mediante la aplicación Ticket

Atención en 41 oficinas de Cadeca en todo el país

Colas digitales que siguen activas

Carbonell reconoció que el sistema funciona con lentitud y que las colas persisten. No obstante, confía en que la nueva tasa reduzca la demanda. Las nuevas oficinas abrirán con colas desde cero, manteniendo el mismo esquema de tickets hasta “recuperar la operatoria natural”, algo que hoy depende de que la oferta supere a la demanda.

Lectura económica

La nueva tasa flotante reconoce implícitamente la depreciación real del CUP, pero no unifica el sistema cambiario. La coexistencia de tres tasas oficiales mantiene distorsiones, limita el acceso a divisas y no resuelve el peso del mercado informal, que sigue siendo el principal referente para la población.