TRUMP CONTROLA LA INFLACIÓN: Los precios en EEUU caen al 2,7 % y sorprenden a los mercados

Una mujer en una tienda en Wheeling, Illinois, el 11 de diciembre de 2024. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

La inflación interanual en Estados Unidos bajó en noviembre hasta el 2,7 %, por debajo de lo previsto por los analistas, mientras la inflación subyacente cayó al 2,6 %, desafiando pronósticos de alzas vinculadas a la política arancelaria de Donald Trump .

La inflación interanual en Estados Unidos descendió en noviembre hasta el 2,7 % , una caída de tres décimas frente al dato anterior, según informó este jueves el Buró de Estadísticas Laborales (BLS) .

Se trata del primer informe clave de precios publicado tras el reciente cierre federal, que impidió la recopilación de datos oficiales durante octubre y retrasó la difusión de indicadores económicos esenciales.

ARCHIVO - Un comprador revisa los huevos antes de comprarlos en una tienda de comestibles en Glenview, Illinois, el martes 10 de enero de 2023. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)

El dato más observado por la Reserva Federal, la inflación subyacente —que excluye alimentos y energía—, descendió al 2,6 % , cuatro décimas menos que el reporte previo y por debajo de las estimaciones de los expertos , que anticipaban una presión inflacionaria sostenida.

La cifra contradice las previsiones de algunos analistas que esperaban un repunte estable por el impacto de la política arancelaria del presidente Donald Trump.

Por debajo de lo esperado, pero aún sobre la meta de la Fed

Aunque el índice se mantiene por encima del objetivo del 2 % fijado por la Reserva Federal, los datos quedaron muy por debajo del 3,1 % que anticipaban varios economistas de Wall Street.

En términos mensuales, tanto la inflación general como la subyacente aumentaron solo un 0,2 %, moderándose frente al repunte previo del 0,3 %.

Energía y gasolina, los principales impulsores

Energía: +1,1 % en dos meses

Gasolina: +0,9 %

Alimentos: +0,1 % (menor ritmo que en septiembre)

En comparación interanual:

Energía: +4,2 %

Alimentos: +2,6 %

Qué subió y qué bajó

Subieron precios en:

Muebles y artículos del hogar

Comunicaciones

Cuidado personal

Bajaron precios en:

Alojamiento fuera del hogar

Ocio

Ropa

El impacto del cierre federal

La publicación del IPC de octubre fue cancelada debido al cierre parcial del gobierno federal, que también afectó la divulgación de datos de empleo y crecimiento económico.

Durante el histórico cierre de 43 días, la inflación fue una de las pocas métricas que se priorizó por su impacto directo en el ajuste del costo de vida y los beneficios del Seguro Social.

Un respiro económico en medio de la incertidumbre

Los nuevos datos ofrecen una señal de alivio para los consumidores y refuerzan la narrativa de la Casa Blanca de que la economía se está estabilizando, a pesar de la volatilidad política, los aranceles y las tensiones comerciales.

Al mismo tiempo, la falta de continuidad en los indicadores macroeconómicos complica las decisiones futuras de la Reserva Federal, que deberá evaluar los próximos pasos en política monetaria con información parcial.