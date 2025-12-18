Florida rompe récord histórico: ejecutará al 40 % de todos los condenados a muerte en EE. UU. en 2025

El “Estado del Sol” cerrará el año con 19 ejecuciones, la cifra más alta desde que se restableció la pena capital en Estados Unidos. El caso final será el de Frank Athen Walls.

Florida lidera la pena de muerte en Estados Unidos

Florida concluirá 2025 con un récord de 19 ejecuciones , concentrando dos de cada cinco penas capitales aplicadas en todo el país este año, según datos oficiales. La cifra representa el 40 % del total nacional , un máximo histórico para el estado desde 1976, cuando se reanudó la pena de muerte en EE. UU.

La última ejecución del año está programada para este jueves a las 18:00 (hora local) en la Prisión Estatal de Florida, en Raiford , al oeste de Jacksonville. El condenado es Frank Athen Walls , de 58 años , quien será ejecutado por inyección letal .

Walls fue condenado en 1992 por el asesinato de una pareja en 1987 , tras irrumpir en su domicilio cuando tenía 19 años . La defensa intentó frenar la ejecución alegando problemas médicos que podrían agravar su sufrimiento durante el procedimiento, pero la corte de apelaciones rechazó el recurso .

Con su ejecución, Florida alcanzará 19 muertes por inyección letal en 2025, más del doble del récord previo del estado (ocho ejecuciones), marca alcanzada en 1984 y 2014.

Un año excepcionalmente letal

EE. UU. registró 46 ejecuciones en lo que va de 2025; con Walls, serán 47 , a la espera de un caso pendiente en Georgia .

Florida lidera ampliamente el ranking; Alabama, Carolina del Sur y Texas comparten el segundo lugar con cinco cada uno.

Métodos utilizados en 2025 : Inyección letal : 39 casos (incluido Florida). Gas nitrógeno : 5 ejecuciones (Alabama y Luisiana), método altamente controvertido por el sufrimiento que provoca. Pelotón de fusilamiento : 3 ejecuciones (Carolina del Sur), primera aplicación desde 2010.



Cambios legales y el rol de DeSantis

Florida es, desde 2023, uno de los dos estados (junto con Alabama) donde no se exige unanimidad del jurado para recomendar la pena capital. Basta con 8 de 12 votos para imponerla, el umbral más bajo del país.

Este marco legal, sumado a la postura del gobernador Ron DeSantis, quien no ha mostrado intención de reducir el ritmo de las ejecuciones, explica el salto histórico registrado este año.

Actualmente, Florida tiene 265 reclusos en el corredor de la muerte. Solo California supera esa cifra (más de 500), aunque mantiene una moratoria vigente desde 2019.

¿Qué viene en 2026?

Estados Unidos ya tiene 13 ejecuciones programadas para el próximo año:

Ohio : 6

Tennessee : 4

Texas: 3

El número podría aumentar a medida que los gobernadores firmen nuevas sentencias.