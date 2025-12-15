americateve

Trump

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

WASHINGTON (AP) — Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informaron el lunes que lanzaron ataques contra tres embarcaciones que presuntamente contrabandeaban drogas en aguas del Pacífico frente a Sudamérica, dejando ocho personas muertas.

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)
Añadió en un comunicado publicado en redes sociales que los ataques fueron contra "organizaciones terroristas designadas". Dejaron tres muertos en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera. No presentó evidencia.

La Casa Blanca ha dicho que Estados Unidos se encuentra en conflicto armado con los cárteles del narcotráfico mientras intenta frenar el flujo de drogas ilegales hacia el país.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

