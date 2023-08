Trump se niega a firmar compromiso de lealtad con el Partido Republicano

El ex presidente Trump dijo que se niega a firmar una promesa de lealtad al Partido Republicano, lo que genera automáticamente dudas sobre si participará en el debate con los otros candidatos la próxima semana.

Trump descartó la idea de hacer la promesa en una entrevista con Newsmax el miércoles y le dijo a "Eric Bolling The Balance" que el gesto no valdría la pena.

“Yo no firmaría el compromiso”, dijo Trump en el programa Eric Bowling The Balance, de Newsmax.

“¿Por qué iba a firmar un compromiso si hay personas allí a quienes no apoyaría?”, se preguntó el ex presidente.

“No aceptaría a ciertas personas como, ya sabes, alguien a quien respaldo. Así que quieren que firmes un compromiso. Puedo nombrar a tres o cuatro personas a las que no apoyaría para presidente. Así que ahí mismo, hay un problema ahí mismo. Hay un problema”, explicó.

El presidente número 45 dijo que no querría dar a candidatos impopulares, con solo un porcentaje de los votos, la oportunidad de decir cosas "desagradables" sobre él.

“Miras el debate y quieren que debatas, pero estás debatiendo, no es realmente justo, alguien como Asa Hutchinson, que está votando al cero por ciento, me hará preguntas desagradables, alguien como Chris Christie está cayendo al 1%, y me hará preguntas desagradables y otras también”.

Trump también citó las decisiones de los anteriores presidentes republicanos Reagan y Nixon de saltarse los debates de las primarias. “¿Por qué harías eso cuando estás ganando por tanto? Ronald Reagan no lo hizo. Nixon no lo hizo.

Mucha gente no lo hizo. Pero voy a considerarlo muy seriamente. Me gustaría hacerlo. De hecho, obtuve muy buenas calificaciones en los talentos de debate. Pero quieres ser, ya sabes, ellos quieren un presidente inteligente.

Quieren a alguien que sea inteligente. Así que tenemos que hacer lo inteligente”, concluyó Trump.