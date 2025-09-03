americateve

TPS

Trump pone fin al TPS de 2021 y deja a más de 250 mil venezolanos en riesgo de deportación

El gobierno de Estados Unidos anunció el miércoles que cientos de miles de venezolanos que viven en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) que habían recibido en 2021 perderán sus beneficios a partir de la próxima semana

Redacción América Noticias Miami
TRUMP TPS

El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado en 2021 a ciudadanos venezolanos, una medida que deja a unos 257,000 migrantes expuestos a la deportación a partir de la próxima semana.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la decisión se tomó tras revisar las condiciones en Venezuela junto con el Departamento de Estado. La secretaria del DHS, Kristi Noem, concluyó que mantener esta protección era “contrario al interés nacional”.

Un portavoz de la agencia explicó que el TPS para venezolanos se convirtió en un “efecto imán” para la migración irregular:

“Mantener o ampliar el TPS socava directamente los esfuerzos de la administración Trump para asegurar la frontera sur y gestionar la migración de manera eficaz”.

El presidente Donald Trump habla en una reunión con el presidente polaco Karol Nawrocki en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el miércoles 3 de septiembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci)
El presidente Donald Trump habla en una reunión con el presidente polaco Karol Nawrocki en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el miércoles 3 de septiembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci)

Golpe a la comunidad venezolana en Florida

La medida impactará con especial fuerza en el sur de Florida, hogar de una de las comunidades venezolanas más grandes en Estados Unidos. Líderes sociales y activistas expresaron su rechazo inmediato.

“Los venezolanos bajo el TPS no son una carga —son una comunidad resiliente que aporta valor, esperanza e integridad a esta nación. Ignorar su realidad sería un fracaso en sostener los principios de compasión y justicia que han definido a Estados Unidos”, declaró Helene Villalonga, presidenta de la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión.

El anuncio sigue a la decisión de febrero, cuando la administración Trump eliminó el TPS de 2023 que protegía a otros 350,000 venezolanos, bajo el argumento de que la situación en el país sudamericano había mejorado. Actualmente, solo alrededor de 5,000 migrantes mantienen permisos de trabajo gracias a un litigio en un tribunal federal en California, bajo la supervisión del juez Edward Chen.

Riesgo de persecución y crisis humanitaria

Organizaciones de derechos humanos han advertido sobre las graves consecuencias que enfrentan los venezolanos si son obligados a regresar.

“La situación definitivamente no ha mejorado en Venezuela. Por el contrario, tras las elecciones del 28 de julio de 2024, la represión y persecución política se ha intensificado”, afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. La organización reporta al menos 890 presos políticos, 72 extranjeros detenidos y 66 personas desaparecidas.

Además de la persecución política, el país sigue enfrentando hiperinflación, desempleo, crimen rampante, apagones, escasez de agua y una crisis crónica de alimentos y medicinas.

Paradójicamente, mientras la administración Trump sostiene que Venezuela es “segura”, el propio Departamento de Estado mantiene desde mayo una alerta que recomienda a los estadounidenses no viajar bajo ninguna circunstancia al país, por el riesgo de detenciones arbitrarias, tortura, terrorismo y deficiencia en el sistema de salud.

El futuro de miles en la incertidumbre

El TPS fue otorgado por primera vez en 2021 bajo la administración Biden y ampliado en 2023, en una medida celebrada por la diáspora venezolana. Sin embargo, ambas designaciones han sido revocadas en los últimos meses por el gobierno de Trump, lo que ha desatado intensas batallas legales.

La designación de 2021 expirará oficialmente el 10 de septiembre, dejando en la incertidumbre a más de un cuarto de millón de migrantes que podrían ser deportados a un país sumido en crisis.

