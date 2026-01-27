Trump logra victoria judicial: Corte libera a ICE de las restricciones impuestas por Minnesota

ARCHIVO - Gregory Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos --al centro--, recorre una tienda Target el 11 de enero de 2026 en St. Paul, Minnesota. (AP Foto/Adam Gray, archivo) AP

El Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito revocó una orden que limitaba el accionar de ICE durante operativos y protestas en Minneapolis.

La administración del presidente Donald Trump obtuvo una victoria judicial clave este lunes, luego de que el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito suspendiera una sentencia que imponía fuertes restricciones a las tácticas utilizadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minnesota .

El fallo revocó una orden emitida por un tribunal inferior que prohibía a los agentes federales arrestar, detener, usar gas pimienta o responder con fuerza contra manifestantes en Minneapolis, salvo que existiera causa probable individualizada.

El panel de tres jueces determinó que las pruebas audiovisuales revisadas muestran que, si bien hubo observadores pacíficos, la mayoría de las conductas documentadas no lo fueron .

Agentes federales patrullan un barrio en St. Paul, Minnesota el viernes 16 de enero de 2026. (AP Foto/Adam Gray)

“Los videos muestran una amplia gama de comportamientos, algunos pacíficos, pero la mayoría no, así como diversas respuestas por parte de los agentes federales”, señaló el tribunal en su decisión.

Con esta resolución, queda suspendida en su totalidad la orden que limitaba el accionar de ICE durante operativos migratorios y protestas asociadas en el área de las Ciudades Gemelas.

‍ El origen del caso

La disputa legal se originó tras una demanda presentada por seis manifestantes, quienes alegaron que agentes federales violaron sus derechos constitucionales durante protestas relacionadas con la Operación Metro Surge, una ofensiva federal de control migratorio en Minnesota.

El 16 de enero, la jueza federal Kate Menéndez falló a favor de los demandantes y emitió una orden judicial preliminar, al considerar probable que ICE hubiese vulnerado derechos protegidos por la Primera y Cuarta Enmienda, citando presuntos casos de uso de gas pimienta, detenciones, apuntar armas y controles de tráfico contra personas que protestaban u observaban pacíficamente.

Reacción del Departamento de Justicia

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, celebró el fallo y calificó la decisión como una “suspensión total” de las restricciones.

“Los jueces liberales intentaron maniatar a nuestros agentes federales y poner en riesgo su seguridad frente a agitadores violentos. El Departamento de Justicia actuó, y el Octavo Circuito dejó claro que ese intento imprudente no puede prosperar”, escribió Bondi en X.

Impacto del fallo

La decisión representa un respaldo directo al enfoque de la Casa Blanca en materia de aplicación de leyes migratorias y fortalece la capacidad operativa de ICE frente a protestas y bloqueos organizados durante sus acciones en terreno.

El caso continuará su curso judicial, pero la resolución del lunes permite que ICE opere sin las restricciones impuestas por Minnesota, al menos mientras se resuelve el litigio de fondo.