Trump dice que ha iniciado con los preparativos para un encuentro entre Putin y Zelenskyy

Trump hizo su anuncio poco después de sostener una conversación telefónica con Putin, incluso mientras recibía a Zelenskyy y a altos dignatarios europeos para discutir sus esfuerzos por poner fin a la brutal guerra. Las pláticas tuvieron lugar en medio de una significativa inquietud en el continente de que Trump está presionando a Ucrania para que haga concesiones que solo fortalecerán todavía más a Putin.

“Llamé al presidente Putin y comencé los preparativos para una reunión, en un lugar por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelenskyy”, señaló Trump en redes sociales poco después de que concluyó su encuentro con Zelenskyy y dignatarios europeos. “Después de que tenga lugar esa reunión, tendremos un (encuentro) trilateral... Una vez más, este fue un muy buen paso inicial para una guerra que se ha extendido durante casi cuatro años”.

De momento se desconoce si Putin está completamente de acuerdo con estas conversaciones.

La agencia noticiosa estatal rusa Tass reprodujo declaraciones del asesor de Putin en política exterior, Yuri Ushakov, quien aseguró que Putin y Trump “se pronunciaron a favor” de continuar con las conversaciones directas entre las delegaciones rusas y ucranianas. Ushakov declaró que también discutieron “la idea de elevar el nivel de las negociaciones directas”.

Después de la reunión en la Casa Blanca, Zelenskyy dijo a los periodistas que si Rusia “no demuestra voluntad para reunirse, entonces pediremos a Estados Unidos que actúe en consecuencia”.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien asistió a la reunión en la Casa Blanca, agregó en declaraciones a Fox News que “si Rusia no coopera” en las conversaciones directas con Ucrania, “Estados Unidos y Europa harán más en cuanto a aranceles y sanciones” sobre Moscú.

Zelenskyy había dicho anteriormente que quería que Rusia acordara un alto el fuego antes de que pudiera celebrarse cualquier reunión entre él y Putin, pero el lunes declaró que si los ucranianos comienzan a establecer condiciones, los rusos harían lo mismo.

“Por eso creo que debemos reunirnos sin condiciones y pensar en qué puede ocurrir para que se abra una vía hacia el fin de la guerra”, dijo Zelenskyy.

Durante su encuentro con Zelenskyy y mandatarios europeos, Trump también declaró que un posible alto el fuego y la definición de quién se queda con el territorio ucraniano que tomó Rusia deberían resolverse durante una reunión entre los dos mandatarios de los países en conflicto.

“Vamos a dejar que el presidente vaya y hable con el presidente y veremos cómo resulta”, comentó Trump.

Esto marcó un giro respecto a los comentarios que Trump hizo poco después de su reunión con Putin de la semana pasada, cuando pareció inclinarse hacia las demandas de Putin de que Ucrania haga concesiones sobre los territorios capturados por Rusia, que ahora controla aproximadamente una quinta parte del territorio ucraniano.

Trump también anunció que respaldaría garantías de seguridad europeas para Ucrania mientras se reunía con Zelenskyy y los gobernantes de Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y Finlandia, así como con la presidenta de la Comisión Europea y el secretario general de la OTAN.

Trump no comprometió tropas estadounidenses a un plan colectivo para reforzar la seguridad de Ucrania. En cambio, dijo que habría una presencia de seguridad “similar a la de la OTAN” y que todos esos detalles se resolverían con los líderes de la UE.

“Quieren dar protección y están muy determinados a eso, y les ayudaremos con eso”, dijo Trump.

Zelenskyy aseguró que es crucial una profunda participación de Estados Unidos en las garantías de seguridad.

“Es importante que Estados Unidos envíe una clara señal, en específico, que estarán entre los países que ayudarán a coordinar y también participarán en las garantías de seguridad para Ucrania”, subrayó Zelenskyy.

Hablando el lunes antes de que tuvieran lugar las reuniones en la Casa Blanca, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia rechazó la idea de una posible fuerza de paz de la OTAN en Ucrania. Tal escenario podría ver una mayor escalada y “consecuencias impredecibles”, advirtió la portavoz del ministerio, Maria Zajárova.

El trato de Trump hacia Zelenskyy fue notablemente diferente al de su reunión de febrero en el Despacho Oval. Ese fue un momento desastroso que llevó a Trump a terminar abruptamente las conversaciones con la delegación ucraniana y a pausar temporalmente parte de la ayuda para Kiev, después de que él y el vicepresidente estadounidense JD Vance se quejaran de que Zelenskyy no había mostrado suficiente gratitud por la asistencia militar de Estados Unidos.

Al inicio del encuentro del lunes, Zelenskyy le entregó a la esposa de Trump, Melania, una carta de su esposa, Olena Zelenska. El mandatario estadounidense le había entregado directamente a Putin una misiva de parte de la primera dama de Estados Unidos en la que le instó a tomar en cuenta a los niños afectados por el conflicto y poner fin a tres años y medio de brutal conflicto.

Zelenskyy enfrentó críticas durante su reunión de febrero de un periodista conservador por aparecer en el Despacho Oval con una camiseta de manga larga. Esta vez se presentó con chaqueta oscura y camisa abotonada. Zelenskyy ha dicho que su atuendo típicamente menos formal desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en 2022 es para mostrar solidaridad con los soldados ucranianos.

“Veremos en un cierto periodo, no muy lejano, una semana o dos semanas, si vamos a resolver esto o si esta horrible lucha va a continuar”, dijo Trump.

Los líderes europeos llegaron a Washington con el objetivo de salvaguardar a Ucrania y al continente de cualquier otra agresión de Moscú.

Antes de la reunión del lunes, Trump dijo que Ucrania no podría recuperar Crimea, la cual Rusia se anexionó en 2014 y desató un conflicto armado que derivó en su invasión a gran escala de 2022.

Zelenskyy respondió con su propia publicación tarde el domingo. “Todos compartimos un fuerte deseo de terminar esta guerra de forma rápida y confiable”, dijo. "La paz debe ser duradera", no como fue después de que Rusia se apoderó de Crimea y parte del Donbás en el este de Ucrania hace ocho años, y "Putin simplemente lo usó como trampolín para un nuevo ataque".

Los líderes europeos indicaron que forjar un alto al fuego temporal no está descartado. Tras su reunión con Putin el viernes, Trump abandonó su demanda de un alto el fuego inmediato y dijo que buscaría asegurar un acuerdo de paz final entre Rusia y Ucrania, una posición favorecida por Putin.

Al inicio de la reunión del lunes, los mandatarios alemán y francés elogiaron a Trump por abrir un camino hacia la paz, pero instaron al presidente estadounidense a presionar a Rusia por un alto el fuego.

“Me gustaría ver un alto el fuego en la próxima reunión, que debería ser una reunión trilateral", dijo el canciller alemán Friedrich Merz.

Trump, por su parte, reiteró que un acuerdo de paz más amplio que ponga fin a la guerra entre los dos países está “muy al alcance”, pero “obviamente, todos preferiríamos el alto el fuego inmediato mientras trabajamos en una paz duradera”.

