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Irán

TRUMP LANZA ULTIMÁTUM A IRÁN: "48 HORAS O EL INFIERNO"

Trump da 48 horas a Irán para acuerdo mientras escalada militar deja aviones derribados y tensión global en aumento

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
TRUMP

Trump lanza ultimátum de 48 horas a Irán mientras escala la guerra y caen aviones de EEUU

Washington / Medio Oriente — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum directo a Irán, advirtiendo que al régimen le quedan 48 horas para alcanzar un acuerdo, en medio de una escalada militar sin precedentes.

“El tiempo se está acabando (…) antes de que todo el infierno caiga sobre ellos”, escribió Trump en su red Truth Social, elevando la presión en un conflicto que ya impacta la estabilidad global.

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Vista de un retrato del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, y al fondo humo tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, Beirut, Líbano, el 30 de marzo de 2026. (Foto AP/Hassan Ammar)
Vista de un retrato del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, y al fondo humo tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, Beirut, Líbano, el 30 de marzo de 2026. (Foto AP/Hassan Ammar)

Escalada militar en tiempo real

El ultimátum llega tras una jornada marcada por intensos enfrentamientos, en la que fuerzas iraníes habrían derribado múltiples aeronaves estadounidenses, incluyendo:

  • Un caza F-15
  • Un avión de ataque A-10 Warthog
  • Dos helicópteros Blackhawk

Uno de los pilotos del F-15 fue rescatado con vida, mientras continúa la búsqueda del segundo tripulante.

Trump: “Estamos en guerra”

El mandatario restó importancia al impacto del derribo en las negociaciones:

“No, en absoluto. Estamos en guerra”, afirmó en entrevista con NBC News.

Sus declaraciones refuerzan la postura de confrontación directa en medio del conflicto.

Golpe a la estabilidad global

La guerra ha provocado:

  • Aumento del precio del petróleo
  • Tensión en el estrecho de Ormuz
  • Impacto en mercados internacionales

Además, los intentos de mediación internacional se encuentran estancados, con Irán rechazando propuestas de Washington.

Altas pérdidas y presión creciente

Según reportes, el conflicto ha dejado miles de muertos en Irán, incluyendo altos mandos del régimen, lo que incrementa la presión interna y externa sobre Teherán.

Cuenta regresiva

Con el reloj corriendo, el ultimátum de Trump marca un punto crítico que podría definir el rumbo del conflicto en las próximas horas.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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