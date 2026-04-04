TRUMP LANZA ULTIMÁTUM A IRÁN: "48 HORAS O EL INFIERNO"

Trump lanza ultimátum de 48 horas a Irán mientras escala la guerra y caen aviones de EEUU
Washington / Medio Oriente — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum directo a Irán, advirtiendo que al régimen le quedan 48 horas para alcanzar un acuerdo, en medio de una escalada militar sin precedentes.
“El tiempo se está acabando (…) antes de que todo el infierno caiga sobre ellos”, escribió Trump en su red Truth Social, elevando la presión en un conflicto que ya impacta la estabilidad global.
Escalada militar en tiempo real
El ultimátum llega tras una jornada marcada por intensos enfrentamientos, en la que fuerzas iraníes habrían derribado múltiples aeronaves estadounidenses, incluyendo:
Un caza F-15
Un avión de ataque A-10 Warthog
Dos helicópteros Blackhawk
Uno de los pilotos del F-15 fue rescatado con vida, mientras continúa la búsqueda del segundo tripulante.
Trump: “Estamos en guerra”
El mandatario restó importancia al impacto del derribo en las negociaciones:
“No, en absoluto. Estamos en guerra”, afirmó en entrevista con NBC News.
Sus declaraciones refuerzan la postura de confrontación directa en medio del conflicto.
Golpe a la estabilidad global
La guerra ha provocado:
Aumento del precio del petróleo
Tensión en el estrecho de Ormuz
Impacto en mercados internacionales
Además, los intentos de mediación internacional se encuentran estancados, con Irán rechazando propuestas de Washington.
Altas pérdidas y presión creciente
Según reportes, el conflicto ha dejado miles de muertos en Irán, incluyendo altos mandos del régimen, lo que incrementa la presión interna y externa sobre Teherán.
Cuenta regresiva
Con el reloj corriendo, el ultimátum de Trump marca un punto crítico que podría definir el rumbo del conflicto en las próximas horas.