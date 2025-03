Trump invoca ley del siglo XVIII para acelerar deportaciones, juez la frena horas después

ARCHIVO - Henry Carmona, derecha, que huyó de Venezuela tras recibir amenazas de muerte por negarse a participar en marchas a favor del gobierno de Nicolás Maduro, conversa con amigos tras una conferencia de prensa en que líderes de la comunidad venezolana denunciaron cambios a las normas de protección para cientos de miles de venezolanos, incluyendo a Carmona, de la deportación, el lunes 3 de febrero de 2025, en Doral, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell, archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.