Trump impone nuevas sanciones a petroleras rusas para presionar a Putin a poner fin a la guerra

El presidente Donald Trump, al centro, estrecha la mano del mandatario ruso Vladímir Putin, después de una conferencia de prensa conjunta, el viernes 15 de agosto de 2025, en la base Elmendorf-Richardson, en Alaska.(Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo vía AP) Sputnik

Las sanciones contra las gigantes petroleras Rosneft y Lukoil se producen después de varios meses de llamados del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, así como a la presión bipartidista sobre Trump para que imponga sanciones más duras a la industria petrolera rusa, el motor económico que le ha permitido a Rusia continuar con su desgastante conflicto incluso mientras se encuentra prácticamente aislada de la comunidad internacional.

“Esperemos que entre en razón”, dijo Trump sobre Putin poco después de que el Departamento del Tesoro anunció las sanciones contra las dos principales compañías petroleras de Rusia y sus subsidiarias. “Y esperemos que Zelenskyy también sea razonable. Ya saben, se necesita de dos para bailar tango, como dicen”.

El gobierno estadounidense anunció las sanciones mientras el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se encontraba de visita en Washington para reunirse con Trump. La alianza militar ha estado coordinando la entrega de armas a Ucrania , muchas de ellas compradas a Estados Unidos por Canadá y países europeos.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que las nuevas sanciones eran una respuesta directa a la negativa de Moscú a poner fin a su “ guerra sin sentido” y un intento por sofocar “la maquinaria de guerra del Kremlin”.

Bessent añadió que el Departamento del Tesoro estaba preparado para tomar acciones adicionales en caso de que sea necesario para apoyar los esfuerzos de Trump por poner fin a la guerra. "Animamos a nuestros aliados a unirse a nosotros y adherirse a estas sanciones”.

El presidente Donald Trump se reúne con su homólogo ruso Vladímir Putin el viernes 15 de agosto de 2025, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, Alaska. A la izquierda se encuentra el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov. El segundo de derecha a izquierda es el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. El letrero del fondo dice: "En busca de la paz". (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

La declaración se produjo después de que drones y misiles rusos alcanzaron distintos puntos de Ucrania, matando al menos a seis personas, incluida una mujer y sus dos hijas pequeñas.

El ataque llegó en oleadas desde la noche del martes hasta el miércoles y apuntó al menos a ocho ciudades ucranianas, así como a un poblado en la región de la capital, Kiev, donde un ataque incendió una casa en la que se encontraban la madre y sus hijas de 6 meses y 12 años, explicó el gobernador, Mykola Kalashnyk.

Al menos 29 personas, incluidos cinco niños, resultaron heridas en Kiev, que parecía ser el objetivo principal de la ofensiva, indicaron las autoridades.

Los drones rusos también alcanzaron el miércoles un jardín de infantes en Járkiv, la segunda ciudad más grande del país, mientras había menores en el interior, dijo el alcalde, Ihor Terekhov. Una persona murió y seis más resultaron heridas, entre las que no había niños, agregó.

En el Despacho Oval, Rutte se esforzó por destacar que el armamento que Estados Unidos está vendiendo a Europa para su entrega a Ucrania ha sido esencial para ayudar a frenar muchos de los ataques ataques, como el que devastó el jardín de infantes.

“Necesitamos asegurarnos de que los sistemas antiaéreos estén en su lugar, y necesitamos de los sistemas de Estados Unidos para hacerlo, y los europeos los están pagando”, dijo Rutte. “Es exactamente el tipo de acciones que necesitábamos, y el presidente lo está haciendo y está tratando de hacer todo lo posible para que este trabajo se lleve a cabo”.

Zelenskyy destacó que muchos de los niños estaban en estado de shock. Señaló que el ataque apuntó a 10 regiones: Kiev, Odesa, Cherníhiv, Dnipropetrovsk, Kirovogrado, Poltava, Vinnytsia, Zaporiyia, Cherkasy y Sumy.

Los esfuerzos del presidente Trump para poner fin a la guerra que comenzó cuando Rusia invadió a su vecino hace más de tres años no han logrado avances. Trump ha expresado repetidamente su frustración ante las negativas de Putin a ceder en sus condiciones para llegar a un acuerdo después de que Ucrania ofreció un alto el fuego y conversaciones de paz directas.

Trump destacó el martes que sus planes para una reunión inmediata con Putin estaban suspendidos porque no quería que fuera una “pérdida de tiempo”. Los líderes europeos acusaron a Putin de dilatar el conflicto.

En lo que parecía ser un recordatorio público de los arsenales atómicos rusos, Putin ordenó el miércoles ejercicios de las fuerzas nucleares estratégicas del país.

Zelenskyy instó a la Unión Europea, a Estados Unidos y al Grupo de los 7 a aumentar la presión sobre el Kremlin y obligarlo a sentarse a la mesa de negociaciones. La presión a Moscú puede aplicarse “sólo a través de sanciones, capacidades de misiles de largo alcance y diplomacia coordinada entre todos nuestros socios”, afirmó.

Durante una cumbre de la UE a realizarse el jueves en Bruselas, es probable que se discuta la posibilidad de aplicar nuevas sanciones económicas internacionales contra Rusia. Mientras que para el viernes está programada en Londres una reunión de la Coalición de los Dispuestos —un grupo de 35 países que apoyan a Ucrania.

Zelenskyy atribuyó la disposición de Putin a reunirse a los comentarios de Trump de que estaba considerando la posibilidad de suministrar misiles Tomahawk a Ucrania. El presidente estadounidense dijo más tarde que era cauteloso al recurrir al suministro de Tomahawks por preocupaciones sobre las existencias disponibles.

Rusia no ha hecho avances significativos en el campo de batalla, donde la guerra de desgaste ha causado grandes bajas en la infantería rusa y Ucrania carece de efectivos, de acuerdo con analistas militares. Mientras, tanto Moscú como Kiev han invertido en capacidades de ataque de largo alcance para mermar la retaguardia rival.

El Estado Mayor del Ejército de Ucrania dijo que sus fuerzas atacaron el martes una planta química en la región rusa de Bryansk con misiles aire-tierra Storm Shadow de fabricación británica. La fábrica es una parte importante del complejo militar e industrial ruso que produce pólvora, explosivos, combustible para misiles y municiones, explicó.

Funcionarios rusos en la región confirmaron un ataque pero no mencionaron la planta.

Ucrania también se adjudicó bombardeos nocturnos en la planta mecánica de Saransk en Mordovia, Rusia, la cual produce componentes para municiones y minas, y en la refinería de Makhachkala, en la república rusa de Daguestán.

El Ministerio de Defensa de Moscú apuntó que sus defensas antiaéreas derribaron 33 drones ucranianos en varias regiones durante la noche, incluyendo las inmediaciones de San Petersburgo. Ocho aeropuertos suspendieron temporalmente los vuelos.

Además, Zelenskyy llegó el miércoles a Oslo, Noruega, y después viajó a Estocolmo, donde él y el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, firmaron un acuerdo para explorar la posibilidad de que Ucrania compre hasta 150 aviones de combate Gripen de fabricación sueca durante la próxima década o más. Ucrania ya ha recibido F-16 de fabricación estadounidense y Mirages franceses.

Se tiene previsto que Trump se reúna la próxima semana con el presidente chino Xi Jinping cuando ambos mandatarios viajen a Corea del Sur para la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

Pekín no ha proporcionado apoyo directo a Rusia durante la guerra, pero ha aumentado sus ventas a Rusia de herramientas de maquinaria, microelectrónica y otras tecnologías que Moscú, a su vez, está utilizando para producir misiles, tanques, aviones y demás armamento para la guerra contra Ucrania, según una evaluación estadounidense.

Trump ha dicho que cree que la guerra entre Rusia y Ucrania llegaría a su fin si todos los países de la OTAN dejan de comprar petróleo ruso e imponen aranceles a China de entre 50% y 100% por sus compras de petróleo a Rusia.

“Creo que podría tener una gran influencia sobre Putin”, dijo Trump sobre Xi.

Beijing aún no ha confirmado la reunión entre Xi y Trump.

Blann informó desde Kiev, Ucrania. Los periodistas de The Associated Press Hanna Arhirova, Illia Novikov, Samya Kullab, Andrea Rosa y Yehor Konovalov en Kiev, Ucrania, y Josh Boak en Washington contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press