Estados Unidos

Trump tras firma la ley que pone fin al cierre del GOBIERNO más largo en la historia de EEUU: "El pueblo no debe olvidar esto"

Donald Trump firma la ley que pone fin al cierre gubernamental más largo de EE.UU., responsabilizando a los demócratas. Conoce los detalles de la votación, impactos y reacciones del Congreso.

trump cierre gobierno

El presidente estadounidense responsabilizó a los demócratas por el cierre de 43 días y aseguró que “nunca cederá ante la extorsión política”.

El presidente Donald Trump firmó este miércoles la ley que pone fin oficialmente al cierre gubernamental más largo en la historia de Estados Unidos, tras más de 43 días de parálisis federal.

Acompañado por líderes republicanos en el Despacho Oval, Trump afirmó que el cierre fue consecuencia directa de la “obstrucción demócrata” y pidió a los estadounidenses “no olvidar lo ocurrido”.

“Durante los últimos 43 días, los demócratas en el Congreso paralizaron el Gobierno de los Estados Unidos en un intento de extorsionar a los contribuyentes con cientos de miles de millones de dólares para inmigrantes ilegales. Hoy enviamos un mensaje claro: nunca cederemos ante la extorsión”, declaró el mandatario al firmar el proyecto de ley.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano de Luisiana, habla con reporteros delante de su oficina en el Capitolio de Estados Unidos, el miércoles 12 de noviembre de 2025 en Washington. (AP Foto/Rod Lamkey, Jr.)
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano de Luisiana, habla con reporteros delante de su oficina en el Capitolio de Estados Unidos, el miércoles 12 de noviembre de 2025 en Washington. (AP Foto/Rod Lamkey, Jr.)

Aprobación en la Cámara Baja: votación ajustada 222-209

La Cámara de Representantes aprobó la legislación con 222 votos a favor y 209 en contra, reflejando una marcada división partidista. Solo dos republicanos —Thomas Massie (Kentucky) y Greg Steube (Florida)— votaron en contra en protesta por el gasto deficitario, mientras que seis demócratas optaron por apoyar la medida, citando la necesidad urgente de restablecer los fondos federales.

Tras la votación, Trump firmó la ley y declaró:

“Es un honor firmar este increíble proyecto de ley y lograr que nuestro país vuelva a funcionar”.

Críticas entre partidos y acusaciones cruzadas

El Partido Republicano celebró el fin del cierre y acusó a los demócratas de haber causado daños masivos a la economía y a millones de familias estadounidenses.

En un comunicado conjunto firmado por Mike Johnson, Steve Scalise, Tom Emmer y Lisa McClain, el liderazgo republicano sostuvo:

“El cierre demócrata finalmente terminó gracias a los republicanos de la Cámara y el Senado. Los demócratas usaron al pueblo estadounidense como palanca política, pero no lograron nada con su egoísmo”.

Por su parte, el líder demócrata Hakeem Jeffries reiteró la frustración de su bancada por la falta de medidas sanitarias en el acuerdo, especialmente la no extensión del crédito fiscal de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare).

“Nos oponemos a este proyecto porque no aborda la crisis sanitaria ni protege las subvenciones del sistema de salud”, declaró Jeffries.

Un acuerdo con el Senado pone fin al estancamiento

El cierre, iniciado el 1 de octubre, concluyó después de que el Senado alcanzara un acuerdo bipartidista con ocho demócratas que votaron a favor del proyecto republicano.

El pacto contempla que, en diciembre, se someta a votación una propuesta demócrata para extender las subvenciones sanitarias que expiran a finales de año.

La ley pone fin a más de seis semanas de inactividad gubernamental que afectaron a más de un millón de empleados públicos, retrasaron 20.000 vuelos y suspendieron programas de ayuda alimentaria a millones de familias estadounidenses.

