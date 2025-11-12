Trump firma proyecto de ley de financiación que pone fin a un cierre de gobierno de 43 días

ARCHIVO - Un atril se ve preparado antes de que demócratas de la Cámara de Representantes hablen en el Capitolio para insistir en que los republicanos incluyan una extensión de las ayudas a seguros de salud dentro del acuerdo de financiamiento del gobierno, en Washington, el 30 de septiembre de 2025. (AP Foto/J. Scott Applewhite, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, en el Capitolio en Washington el 10 de noviembre del 2025. (AP foto/J. Scott Applewhite) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El cierre agravó las divisiones partidistas en Washington, ya que Trump tomó medidas unilaterales sin precedentes —como cancelar proyectos e intentar despedir a trabajadores federales— para presionar a los demócratas para que cedieran en sus demandas.

El presidente republicano culpó de la situación a los demócratas y sugirió que los votantes no deberían recompensarlos durante las elecciones de mitad de legislatura del próximo año.

"Solo quiero decirle al pueblo estadounidense que no debería olvidar esto", dijo Trump. "Cuando lleguemos a las elecciones de mitad de legislatura y otras cosas, no olviden lo que le han hecho a nuestro país".

La ceremonia de firma se celebró apenas horas después de que la Cámara de Representantes aprobó la medida en una votación que prácticamente siguió la proporción partidista de 222 a 209. El Senado ya había dado luz verde a la iniciativa el lunes.

Los demócratas querían prorrogar una desgravación fiscal mejorada que expiraba a finales de año y que reduce el costo de la cobertura sanitaria obtenida a través de los mercados de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio. Se negaron a aceptar un proyecto de ley de gasto a corto plazo que no incluyera esa prioridad. Pero los republicanos recalcaron que esa era una disputa política independiente que se abordaría en otro momento.

“Les dijimos hace 43 días, por amarga experiencia, que los cierres gubernamentales no funcionan”, declaró el representante republicano Tom Cole, presidente de la Comisión de Asignaciones de la cámara baja. "Nunca logran el objetivo anunciado. ¿Y adivinen qué? Aún no han logrado ese objetivo, y no lo van a lograr".

La frustración y las presiones generadas por el cierre quedaron al descubierto cuando los legisladores debatieron la medida de gastos en el pleno de la Cámara de Representantes.

Los republicanos aseguraron que los demócratas buscaban usar el dolor generado por el cierre para prevalecer en una disputa política.

"Sabían que causaría dolor y lo hicieron de todos modos", declaró el presidente de la Cámara, Mike Johnson.

Los demócratas dijeron que los republicanos aprobaron rápidamente recortes de impuestos a principios de este año que, según ellos, beneficiarán principalmente a los ricos. Pero el proyecto de ley del miércoles "deja a las familias sin garantía de que alguna vez, alguna vez habrá una votación para extender los créditos fiscales para ayudar a la gente común a pagar su atención médica", dijo el representante demócrata Jim McGovern.

El líder demócrata Hakeem Jeffries aseguró que los demócratas no se rendirían en la lucha por extender el subsidio, incluso si la votación no salía a su favor.

"Esta lucha no ha terminado", subrayó Jeffries. "Apenas estamos comenzando".

La Cámara de Representantes no había estado en sesión desde el 19 de septiembre, cuando aprobó una medida a corto plazo para mantener el gobierno abierto para el inicio del nuevo año presupuestario en octubre. Johnson envió a los legisladores a casa después de esa votación y dejó en el Senado la responsabilidad de actuar, señalando que los representantes republicanos ya habían hecho su trabajo.

La iniciativa es resultado de un acuerdo alcanzado por ocho senadores que rompieron filas con los demócratas después de llegar a la conclusión de que los republicanos no cederían en cuanto a usar un proyecto de ley de financiación gubernamental para extender los créditos fiscales de atención médica.

El acuerdo financia tres proyectos de ley de gastos anuales y extiende el resto de la financiación gubernamental hasta el 30 de enero. Los republicanos prometieron llevar a cabo una votación a mediados de diciembre en lo referente a la extensión de los subsidios de atención médica, pero no hay garantía de éxito.

El proyecto de ley incluye revertir el despido de trabajadores federales por parte del gobierno desde que comenzó el cierre. También protege a los trabajadores federales contra más despidos hasta enero y garantiza que reciban su salario una vez que termine el cierre. Para el Departamento de Agricultura, la medida significa que las personas que dependen de programas de asistencia alimentaria recibirán sus beneficios sin riesgo de que se vean interrumpidos durante el resto del año presupuestario.

El paquete incluye 203,5 millones de dólares para reforzar la seguridad de los legisladores y 28 millones adicionales para la seguridad de los jueces de la Corte Suprema.

Los demócratas también arremetieron contra la redacción de la iniciativa, que le otorgaría a los senadores la oportunidad de interponer demandas siempre que una agencia o empleado federal busque sus registros electrónicos sin notificarlos, permitiendo compensaciones de hasta 500.000 dólares por cada violación.

La redacción parece tener como objetivo ayudar a los senadores republicanos a solicitar una compensación en caso de que el FBI analice sus registros telefónicos como parte de una investigación sobre los esfuerzos de Trump para revertir su derrota electoral de 2020. Las disposiciones fueron blanco de críticas de algunos republicanos. Johnson dijo que estaba "muy enojado por eso".

"Eso se incluyó en el último minuto, y no me parece, como tampoco le parece a la mayoría de los miembros de la Cámara", subrayó Johnson, prometiendo una votación al respecto incluso a partir de la próxima semana.

El mayor punto de contención, sin embargo, fue el destino del crédito fiscal que hace que las primas del seguro de salud sean más asequibles.

"Es un subsidio a un subsidio. Nuestros amigos lo agregaron durante el COVID", declaró Cole. "El COVID ya quedó atrás. Establecieron cierta fecha para que los subsidios expiraran. Ellos eligieron la fecha".

La representante demócrata Nancy Pelosi afirmó que el crédito fiscal tenía como finalidad otorgar acceso a más personas a la atención médica y ningún republicano votó a su favor.

"Todo lo que han hecho es tratar de eliminar el acceso a la atención médica en nuestro país. El país se está dando cuenta", dijo Pelosi.

Sin el crédito fiscal, el precio promedio de las primas se duplicará con creces para millones de estadounidenses. Más de 2 millones de personas perderían por completo su cobertura de seguro de salud el próximo año, según proyecciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

No está claro si los partidos encontrarán terreno en común en la cuestión de la atención médica antes de la votación de diciembre en el Senado. Johnson ha dicho que no se comprometerá a llevar el asunto ante su cámara.

Algunos republicanos han dicho que están abiertos a extender los créditos fiscales implementados durante la pandemia de COVID-19 ya que las primas se dispararán para millones de personas, pero también quieren nuevos límites sobre quién puede recibir los subsidios. Algunos alegan que los fondos públicos que financian los planes deberían ser canalizados a través de los particulares, en lugar de ir directamente a las aseguradoras.

La senadora republicana Susan Collins, presidenta de la Comisión de Asignaciones del Senado, se expresó el lunes a favor de extender los créditos fiscales siempre que se incluyan algunos cambios, como nuevos límites de ingresos. Algunos demócratas se han mostrado abiertos a esa idea.

Los representantes demócratas expresaron un enorme escepticismo de que los esfuerzos del Senado conduzcan a un avance.

La representante Rosa DeLauro, la demócrata de mayor rango en la Comisión de Asignaciones de la cámara baja, afirmó que los republicanos han querido derogar la reforma de salud durante los últimos 15 años. "Ahí es a donde quieren ir", puntualizó.

___

La periodista de The Associated Press Mary Clare Jalonick contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press