Correos de Epstein afirman que Trump “sabía de las chicas”; Casa Blanca dice que es una difamación

Foto entregada por el Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York, que muestra a Jeffrey Epstein, el 28 de marzo del 2017. (Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York via AP) New York State Sex Offender Registry

Los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron tres correos electrónicos que hacen referencia a Trump, incluido uno que Epstein escribió en 2011 en el que le dijo a su confidente Ghislaine Maxwell que Trump había "pasado horas" en la casa de Epstein con una víctima de tráfico sexual.

Las divulgaciones parecen diseñadas para plantear nuevas preguntas sobre la amistad de Trump con Epstein y sobre cualquier conocimiento que pudiera haber tenido en lo que los fiscales llaman un ardid de años por parte de Epstein para explotar a niñas menores de edad. Trump ha negado cualquier conocimiento de los crímenes de Epstein y ha dicho que terminó su relación hace años.

La versión del correo electrónico de 2011 divulgada por los demócratas tachó el nombre de la víctima, pero los republicanos en la comisión luego dijeron que era Virginia Giuffre, quien acusó a Epstein de organizar encuentros sexuales con varios de sus amigos ricos y poderosos. Epstein se quitó la vida en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio por cargos federales.

Los correos electrónicos hechos públicos el miércoles son parte de un lote de 23.000 documentos proporcionados por la sucesión de Epstein a la Comisión de Supervisión.

Giuffre, quien murió este año, había insistido durante mucho tiempo en que Trump no estaba entre los hombres que la habían victimizado.

En una declaración judicial, dijo bajo juramento que no creía que Trump tuviera conocimiento de las acciones de Epstein con niñas menores de edad. Y en sus memorias recientemente publicadas describió haber conocido a Trump sólo una vez, cuando trabajaba como asistente del spa en el club de Trump, Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, y no lo acusó de delito alguno.

Giuffre escribió que fue presentada a Trump por su padre, quien también trabajaba en el club. Describió a Trump como amigable y dijo que se ofreció a ayudarla a conseguir trabajos de niñera con padres en el club.

Trump "no podría haber sido más amable", escribió Giuffre.

Otros miembros del personal doméstico de Epstein también dijeron en declaraciones juradas que, aunque Trump visitó la casa de Epstein, no lo vieron participar en ninguna conducta inapropiada.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que los demócratas "filtraron selectivamente correos electrónicos" para "crear una narrativa falsa para difamar al presidente Trump".

Trump, escribiendo en su plataforma Truth Social, dijo que los demócratas "están tratando de sacar a relucir el engaño de Jeffrey Epstein nuevamente porque harán cualquier cosa para desviar la atención de lo mal que lo han hecho" en el cierre del gobierno “y en muchos otros temas”.

"No debería haber desvíos hacia Epstein ni nada más, y cualquier republicano involucrado debería centrarse únicamente en abrir nuestro país y reparar el daño masivo causado por los demócratas", escribió Trump.

En julio, Trump dijo que había expulsado a Epstein de Mar-a-Lago porque su antiguo amigo estaba "llevándose a personas que trabajaban para mí", incluida Giuffre. Las mujeres, dijo, fueron "sacadas del spa, contratadas por él, en otras palabras, se fueron".

"Dije: 'Escucha, no queremos que te lleves a nuestra gente'", relató Trump a los periodistas. Cuando se le preguntó si Giuffre era una de las empleadas tomadas por Epstein, el presidente eludió la pregunta pero luego dijo que Epstein "se la robó".

Poco después de que los demócratas publicaran los correos electrónicos relacionados con Trump, los republicanos en la comisión respondieron divulgando lo que dijeron eran 20.000 páginas adicionales de documentos de la sucesión de Epstein.

La divulgación resucita una historia que había ensombrecido la presidencia de Trump a medidos de año, cuando el FBI y el Departamento de Justicia anunciaron abruptamente que no liberarían documentos adicionales que los investigadores habían pasado semanas examinando, decepcionando a quienes esperaban ver nuevas revelaciones.

En un correo electrónico de 2019 al periodista Michael Wolff, quien ha escrito extensamente sobre Trump, Epstein escribió sobre Trump: "Por supuesto que sabía sobre las chicas ya que le pidió a Ghislaine que dejara de hacerlo".

En un correo electrónico del 2 de abril de 2011 a Maxwell, una exnovia de Epstein ahora encarcelada por conspirar para participar en el tráfico sexual, Epstein escribió: "Quiero que te des cuenta de que el perro que no ha ladrado es Trump. (Nombre tachado) pasó horas en mi casa con él, nunca ha sido mencionado. jefe de policía. etc. estoy al 75% allí."

Maxwell respondió el mismo día: "He estado pensando en eso".

El nombre de la persona que supuestamente pasó tiempo con Trump fue tachado del correo electrónico, pero los demócratas de la Cámara de Representantes identificaron a la persona como una "víctima".

Leavitt declaró en un comunicado que la persona no identificada mencionada en los correos electrónicos es Virginia Giuffre, quien había acusado al príncipe Andrés de Gran Bretaña y a otros hombres influyentes de explotarla sexualmente cuando era adolescente y quien se suicidó en abril. Andrés, quien recientemente fue despojado de sus títulos y expulsado de su residencia real por el rey Carlos III por su relación con Epstein, ha rechazado las acusaciones de Giuffre y dijo que no recuerda haberla conocido.

Leavitt añadió en un comunicado que Giuffre había "dicho repetidamente que el presidente Trump no estuvo involucrado en ningún acto indebido y 'no podría haber sido más amable' con ella en sus interacciones limitadas".

"El hecho sigue siendo que el presidente Trump expulsó a Jeffrey Epstein de su club hace décadas por ser un acosador con sus empleadas, incluida Giuffre", dice el comunicado. "Estas historias no son más que intentos de mala fe para distraer de los logros históricos del presidente Trump, y cualquier estadounidense con sentido común ve claramente a través de este engaño y distracción clara del gobierno reabriendo nuevamente".

Mensajes en busca de comentarios fueron dejados con Wolff, el abogado de Maxwell, David Markus, y representantes de la familia de Giuffre.

Maxwell, entrevistada en julio por el segundo al mando del Departamento de Justicia, negó repetidamente haber presenciado interacciones sexualmente inapropiadas que involucraran a Trump.

"En realidad, nunca vi al presidente en ningún tipo de entorno de masaje", dijo Maxwell al subsecretario de Justicia Todd Blanche, según una transcripción de la entrevista. "Nunca presencié al presidente en ningún entorno inapropiado de ninguna manera. El presidente nunca fue inapropiado con nadie. En las ocasiones en que estuve con él, fue un caballero en todos los aspectos".

Giuffre presentó públicamente su denuncia después de que una investigación inicial terminara en una condena de 18 meses de cárcel en Florida para Epstein, quien forjó un acuerdo secreto para evitar el enjuiciamiento federal al declararse culpable de cargos relativamente menores a nivel estatal de solicitar prostitución. Fue liberado en 2009.

En demandas posteriores, Giuffre indicó que era una asistente de spa adolescente en Mar-a-Lago, el club de Trump en Palm Beach, Florida, cuando fue abordada en 2000 por Maxwell.

Los abogados de Maxwell, una socialité británica, han argumentado que nunca debió haber sido juzgada o condenada por su papel en atraer a adolescentes para ser objeto de abuso sexual por parte de Epstein. Está cumpliendo una condena de 20 años de prisión, aunque fue trasladada de una prisión federal de baja seguridad en Florida a un campamento de prisión de mínima seguridad en Texas después de ser entrevistada en julio por Blanche.

Sisak informó desde Nueva York.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press