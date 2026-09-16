TRUMP COMIENZA A MILITARIZAR EL ESPACIO: Fuerzas Espaciales estadounidenses ha instalado armas de "control espacial" en órbita

Estados Unidos reconoció públicamente por primera vez que la Fuerza Espacial dispone de armas de “control espacial” operando actualmente en órbita , una revelación que marca un nuevo nivel de transparencia sobre las capacidades militares estadounidenses fuera de la Tierra y profundiza el debate internacional sobre la militarización del espacio.

La confirmación llegó del secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink , durante la conferencia Air, Space & Cyber 2026, celebrada en National Harbor, Maryland.

Meink incluyó entre las capacidades actuales de la Fuerza Espacial estadounidense la existencia de “on-orbit space control weapons” , o armas de control espacial en órbita.

La declaración constituye la admisión pública más directa hasta ahora del Pentágono de que Estados Unidos dispone de este tipo de sistemas desplegados fuera de la Tierra.

La revelación respondió una pregunta importante, pero abrió muchas otras.

Washington no ha divulgado:

qué sistemas fueron desplegados,

cuántos existen,

cuándo fueron lanzados,

en qué órbitas operan,

ni qué efectos concretos pueden producir sobre sistemas adversarios.

Meink tampoco explicó si las capacidades son cinéticas —capaces de causar daños físicos— o no cinéticas, como sistemas de guerra electrónica.

Por tanto, no puede afirmarse con la información pública disponible que Estados Unidos haya colocado en órbita misiles, explosivos o plataformas diseñadas específicamente para destruir físicamente otros satélites.

¿Qué significa “control espacial”?

El concepto militar es considerablemente más amplio que el de un arma convencional.

El “control espacial” comprende capacidades destinadas a proteger el acceso estadounidense al espacio y, cuando sea necesario, limitar o impedir que un adversario utilice sus propias capacidades espaciales contra fuerzas estadounidenses.

Eso puede incluir sistemas capaces de:

interrumpir comunicaciones,

degradar sensores,

interferir señales,

neutralizar determinados servicios espaciales

o, potencialmente, destruir capacidades enemigas.

La existencia de armas en órbita amplía las opciones disponibles respecto de sistemas terrestres de interferencia o misiles antisatélite.

El espacio ya es considerado un dominio de combate

La revelación refleja una transformación estratégica más profunda.

Satélites militares y comerciales son esenciales actualmente para:

GPS,

comunicaciones militares,

detección de misiles,

inteligencia,

vigilancia,

navegación de aeronaves y buques,

y coordinación de operaciones militares.

Perder esas capacidades durante un conflicto podría afectar de manera significativa la capacidad de un ejército moderno para operar.

Estados Unidos considera por ello que proteger sus activos espaciales se ha convertido en una necesidad militar.

Douglas Schiess confirma el cambio de postura

El general Douglas Schiess, responsable de operaciones espaciales de la Fuerza Espacial, también reconoció públicamente la existencia de capacidades orbitales.

Reuters describió la admisión estadounidense como un momento significativo dentro de la creciente competencia espacial con China y Rusia.

Hasta ahora, Washington había mantenido un elevado nivel de secreto sobre buena parte de sus capacidades contraespaciales.

La decisión de reconocerlas públicamente introduce un componente adicional:

disuasión.

Un adversario que sabe que Estados Unidos posee medios para responder a un ataque contra sus satélites debe incorporar esa capacidad a sus cálculos estratégicos.

¿Qué tipo de arma podría estar utilizando EEUU?

Aquí comienza el terreno de las hipótesis.

El Pentágono no lo ha dicho.

Una posibilidad son sistemas de guerra electrónica orbital, diseñados para interferir enlaces de comunicaciones o sensores de otros satélites.

Otra posibilidad son vehículos capaces de aproximarse a una nave espacial adversaria.

Estos sistemas podrían inspeccionarla, interferir con ella o modificar potencialmente su órbita.

También existen capacidades cinéticas capaces de destruir físicamente un satélite.

Sin embargo, ninguna de estas posibilidades ha sido identificada oficialmente como el sistema revelado por Meink.

Destruir un satélite tiene un enorme problema: los escombros

Una capacidad cinética presenta un inconveniente particularmente peligroso.

Si un satélite es destruido mediante un impacto físico, puede generar miles de fragmentos desplazándose a velocidades orbitales.

Esos restos pueden permanecer durante años y amenazar:

otros satélites militares,

satélites comerciales,

estaciones espaciales

e incluso activos del propio país que realizó el ataque.

Por esa razón, sistemas capaces de interferir, inutilizar o desplazar un satélite sin destruirlo físicamente pueden ofrecer ventajas militares sin generar grandes campos de escombros.

China responde a Washington

La reacción de Pekín fue inmediata.

El Ministerio de Exteriores chino pidió este miércoles a Estados Unidos que detenga su expansión militar en el espacio.

China advirtió que el despliegue estadounidense podría alimentar una carrera armamentística espacial y obligar a otras potencias a desarrollar contramedidas.

Pekín sostiene que se opone a la militarización y armamentización del espacio.

Washington, entretanto, lleva años acusando a China de desarrollar capacidades destinadas a amenazar satélites estadounidenses.

Rusia también advierte sobre una carrera armamentística

Moscú reaccionó igualmente.

El viceministro ruso de Exteriores Sergei Ryabkov afirmó que todavía existe tiempo para evitar una carrera armamentística en el espacio y pidió avanzar hacia un acuerdo internacional jurídicamente vinculante.

Rusia sostiene que debe prohibirse el emplazamiento de determinadas armas ofensivas en el espacio.

Washington mantiene diferencias con las propuestas ruso-chinas sobre esta materia, entre otras razones por cuestiones relacionadas con definiciones, verificación y capacidades antisatélite basadas en tierra.

EEUU también acusa a Rusia y China de desarrollar capacidades antisatélite

La competencia no comenzó con el anuncio de Meink.

Estados Unidos lleva años advirtiendo que China y Rusia desarrollan sistemas capaces de amenazar sus satélites.

Entre las tecnologías conocidas internacionalmente aparecen:

misiles antisatélite lanzados desde tierra,

sistemas de interferencia electrónica,

láseres,

capacidades cibernéticas

y satélites capaces de aproximarse a otras naves espaciales.

Reuters señala que la capacidad tecnológica para atacar sistemas orbitales está avanzando rápidamente, aunque hasta ahora ningún país ha atacado abiertamente un satélite de otro Estado durante un conflicto.

El anuncio ocurre bajo la administración Trump

La revelación se produce durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, cuya administración ha impulsado una ampliación de las capacidades militares espaciales estadounidenses.

Trump creó la U.S. Space Force en 2019, durante su primer mandato.

En su actual administración también ha promovido el proyecto de defensa antimisiles conocido como Golden Dome, concebido como una arquitectura de sensores e interceptores con importantes componentes espaciales.

Sin embargo, la información pública disponible no permite atribuir directamente a Trump la orden específica de desplegar las armas orbitales que Meink acaba de reconocer.

Es posible que algunos de estos programas hayan comenzado antes de su actual mandato.

La Fuerza Espacial nació durante el primer gobierno de Trump

La creación de la Fuerza Espacial transformó institucionalmente el papel militar estadounidense fuera de la atmósfera.

La rama fue establecida oficialmente en diciembre de 2019.

Su misión incluye proteger los intereses estadounidenses en el espacio y garantizar que las fuerzas militares puedan utilizar capacidades espaciales durante operaciones.

Desde entonces, la importancia estratégica de los satélites no ha dejado de aumentar.

¿Es ilegal colocar armas en el espacio?

No necesariamente.

El Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967 establece importantes limitaciones.

Prohíbe colocar en órbita:

armas nucleares

u otras armas de destrucción masiva.

También establece restricciones sobre actividades militares en cuerpos celestes como la Luna.

Pero el tratado no contiene una prohibición general de todas las armas convencionales en órbita.

Esa diferencia constituye una de las grandes lagunas del régimen jurídico espacial desarrollado durante la Guerra Fría.

No significa que haya armas nucleares orbitando la Tierra

Esta precisión resulta fundamental.

La declaración de Meink no significa que Estados Unidos haya desplegado armas nucleares en el espacio.

No existe evidencia pública de ello.

Washington continúa sujeto al Tratado del Espacio Ultraterrestre, que prohíbe colocar armas nucleares o de destrucción masiva en órbita.

La revelación se refiere específicamente a sistemas que el Pentágono denomina “space control weapons”.

¿Por qué reconocerlas ahora?

Una posible explicación es la disuasión.

Durante décadas, buena parte de las capacidades militares espaciales permanecieron clasificadas.

Pero ocultar completamente un arma también reduce parte de su capacidad disuasoria.

Si un adversario desconoce que existe, no necesariamente modificará su comportamiento ante ella.

Reconocer públicamente que Estados Unidos dispone de armas orbitales —sin explicar exactamente cómo funcionan— permite enviar un mensaje:

Washington tiene capacidad para responder a amenazas contra sus sistemas espaciales.

Reuters señala precisamente que la revelación supone un cambio importante en la disposición estadounidense a hablar públicamente de sus capacidades contraespaciales.

El riesgo: acelerar la carrera espacial militar

La estrategia también tiene un costo.

China y Rusia pueden interpretar el anuncio como una razón adicional para acelerar sus propios programas.

Ese fenómeno es conocido en relaciones internacionales como un dilema de seguridad:

un país desarrolla capacidades argumentando que son defensivas.

Sus adversarios las perciben como potencialmente ofensivas.

Entonces desarrollan sus propias armas.

El primer país interpreta esa respuesta como una amenaza y vuelve a aumentar sus capacidades.

China ya ha advertido precisamente de ese riesgo.

Una nueva etapa en la competencia militar fuera de la Tierra

El anuncio no significa que la militarización del espacio haya comenzado en 2026.

Estados Unidos, Rusia, China y otras potencias llevan décadas utilizando sistemas espaciales para operaciones militares.

La diferencia está en el reconocimiento explícito de armas de control espacial desplegadas en órbita.

Hasta ahora, Washington había mantenido mucha más ambigüedad sobre este punto.

La declaración de Troy Meink reduce esa ambigüedad.

Estados Unidos confirma que dispone de armas en órbita.

Lo que todavía mantiene en secreto es prácticamente todo lo demás:

qué son,

cuántas hay,

cómo funcionan,

contra qué objetivos podrían utilizarse

y hasta dónde está dispuesto Washington a emplearlas durante un conflicto.