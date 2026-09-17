María Elvira Salazar desafía a Trump por las deportaciones: “Han ido demasiado lejos”

La congresista republicana cubanoamericana María Elvira Salazar elevó este jueves su confrontación pública con la política migratoria del presidente Donald Trump , al advertir que algunas de las medidas de deportación de su administración “han ido demasiado lejos” y que parte de los votantes hispanos que respaldaron al mandatario en 2024 ahora se sienten “traicionados”.

Un mensaje al presidente Trump sobre inmigración | María Elvira Salazar pic.twitter.com/jEwtL7Mbe8

Salazar lanzó el mensaje en un anuncio electoral bilingüe grabado frente a la Casa Blanca , el primero de varios que su campaña prevé difundir de cara a las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre , cuando buscará un nuevo mandato por el Distrito 27 de Florida.

“Señor presidente, algunas de sus medidas de aplicación de las leyes migratorias han ido demasiado lejos”, afirmó la congresista.

El pronunciamiento representa una ruptura pública con Trump en materia de aplicación migratoria , aunque Salazar no anunció un distanciamiento general del presidente ni de su partido.

La legisladora pidió al presidente revisar la estrategia que está siguiendo su administración y cuestionó la información que recibe de sus asesores.

Su advertencia central fue política:

“Los mismos hispanos que lo ayudaron a llegar a la Casa Blanca en 2024 hoy se sienten traicionados”.

La congresista hizo referencia además a las aproximadamente 50.000 personas que se encontraban detenidas por ICE en julio y sostuvo que más de la mitad no tenía antecedentes penales.

El argumento busca establecer una diferencia entre la deportación de inmigrantes con antecedentes criminales y las medidas contra personas sin historial delictivo.

Salazar aclara: “No estoy hablando de amnistía”

La congresista intentó también delimitar su posición frente a sectores republicanos que rechazan cualquier regularización de inmigrantes indocumentados.

“No estoy hablando de darles amnistía”, afirmó.

Salazar defendió, en cambio, la posibilidad de proporcionar estabilidad migratoria a determinadas personas que llevan años viviendo y trabajando en Estados Unidos.

En el anuncio pidió a Trump que les permita tener “una vida digna en la tierra prometida”.

Una comparación con Lincoln y Reagan

La versión en inglés del anuncio incorpora una comparación particularmente llamativa.

Salazar dijo a Trump que podría convertirse para la inmigración en lo que Abraham Lincoln representó frente a la esclavitud y Ronald Reagan frente al comunismo.

Se trata de un argumento de campaña de la congresista, no de una valoración independiente sobre la política migratoria del presidente.

La comparación busca persuadir a Trump de que modifique determinadas medidas sin que Salazar abandone su defensa del control fronterizo.

Un mensaje lanzado en plena campaña electoral

El momento del anuncio resulta especialmente relevante.

Salazar busca la reelección en el Distrito 27 de Florida, una circunscripción de Miami-Dade con una población mayoritariamente hispana.

Según los datos citados por Florida Politics, alrededor del 73,5% de los residentes del distrito son hispanos y más de la mitad nació fuera de Estados Unidos.

La inmigración tiene, por tanto, un peso particularmente importante entre sus electores.

Salazar enfrenta a Eliott Rodríguez el 3 de noviembre

La republicana se enfrenta en las elecciones generales al demócrata cubanoamericano Eliott Rodríguez, ex presentador de CBS Miami.

Rodríguez ha utilizado la política migratoria como uno de sus principales argumentos de campaña contra Salazar.

El anuncio difundido este jueves es el primero de varios spots que la campaña republicana prevé lanzar antes de las elecciones.

Una encuesta interna muestra 45% para cada candidato

La carrera recibió esta semana una nueva dosis de atención por una encuesta encargada por la propia campaña de Rodríguez.

El estudio de Bendixen & Amandi International, realizado entre el 25 y el 30 de agosto entre 600 votantes probables, situó a Salazar y Rodríguez con 45% cada uno después de pedir a los indecisos que indicaran hacia qué candidato se inclinaban.

El margen de error reportado fue de cuatro puntos porcentuales.

Hay una salvedad fundamental:

se trata de una encuesta interna pagada por la campaña de Rodríguez y no de un sondeo independiente.

Florida Politics señaló que no se había publicado hasta ese momento una encuesta independiente reciente de la elección general en el distrito.

El mismo sondeo registra 54% de desaprobación para Trump

La encuesta de Bendixen & Amandi también preguntó por Trump.

El resultado reportado fue:

54% de desaprobación

y una valoración neta diez puntos negativa dentro del distrito.

De nuevo, esos números deben interpretarse teniendo presente que proceden de una encuesta encargada por la campaña demócrata.

No permiten por sí solos determinar cómo terminará la elección del 3 de noviembre.

Salazar mantiene una importante ventaja financiera

En materia de financiamiento de campaña, la situación es diferente.

Salazar contaba con aproximadamente 2 millones de dólares disponibles hasta finales de julio.

Rodríguez había recaudado unos 661.000 dólares desde que entró en la contienda en marzo, según los datos recogidos por Florida Politics.

La diferencia proporciona a la congresista republicana mayores recursos para publicidad y movilización electoral durante las semanas finales.

La inmigración no es una ruptura nueva para Salazar

Aunque el nuevo anuncio utiliza un tono especialmente directo hacia Trump, las diferencias de Salazar con algunas políticas migratorias republicanas no comenzaron esta semana.

La congresista lleva años promoviendo una combinación de:

mayor seguridad fronteriza,

controles laborales más estrictos

y protección legal para determinados inmigrantes sin antecedentes criminales.

Su principal iniciativa en este terreno es la denominada Dignity Act.

La Ley de Dignidad ofrece protección renovable

Salazar reintrodujo la propuesta en julio de 2025 junto a la congresista demócrata Veronica Escobar, de Texas.

La legislación contempla, entre otras disposiciones:

aumentar la remuneración de agentes de la Patrulla Fronteriza,

establecer verificación electrónica nacional de empleo

y crear un mecanismo de protección contra la deportación para determinados inmigrantes indocumentados que cumplan requisitos.

La versión actual permitiría períodos renovables de siete años para personas elegibles que trabajen o estudien y paguen una restitución.

No contiene una vía directa a la ciudadanía.

Ya había cuestionado otras decisiones migratorias

Salazar también ha votado o intervenido anteriormente contra algunas decisiones migratorias respaldadas por la administración.

En abril estuvo entre los republicanos de Florida que apoyaron legislación destinada a restaurar durante tres años el Estatus de Protección Temporal (TPS) para haitianos.

También ha reclamado protección para inmigrantes sin antecedentes criminales y ha defendido soluciones específicas para diferentes grupos de cubanos con situaciones migratorias pendientes.

Por tanto, el anuncio de este jueves representa una intensificación de su crítica pública, pero no un giro completamente nuevo en su posición sobre inmigración.

La presión migratoria también divide a otros republicanos

La discusión trasciende el distrito de Miami.

Reuters informó este jueves que otros legisladores republicanos han mostrado diferencias con aspectos de la política migratoria de Trump mientras se acercan las elecciones de medio término.

Una encuesta nacional Reuters/Ipsos citada por la agencia situó en 39% la aprobación de la gestión migratoria de Trump, frente al 50% registrado al comienzo de 2025.

Esos son datos nacionales y no deben interpretarse como representativos específicamente de los votantes cubanos o del Distrito 27.

Rodríguez cuestiona el momento del anuncio

El adversario demócrata de Salazar ha interpretado el nuevo mensaje como un movimiento electoral.

Rodríguez sostiene que la congresista está intentando distanciarse de políticas republicanas ahora que enfrenta una elección más disputada.

Ese señalamiento corresponde a la posición de su campaña.

Salazar, por su parte, presenta su mensaje como continuidad de una postura migratoria que ha defendido durante años.

Un distrito que Trump ganó ampliamente en 2024

El contexto histórico añade otra dimensión.

Trump ganó el Distrito 27 por aproximadamente 14,5 puntos en 2024, mientras Salazar obtuvo una ventaja todavía mayor en su propia elección, de alrededor de 21 puntos.

Dos años después, la inmigración vuelve a ocupar un lugar central en la campaña.

Pero esta vez una congresista republicana utiliza uno de sus primeros grandes anuncios electorales para pedir directamente al presidente de su propio partido que corrija parte de su estrategia.

No es una ruptura completa con Trump

El titular político es importante, pero requiere precisión.

Salazar no anunció que rompe políticamente con Trump en todos los asuntos.

No dijo que abandona el Partido Republicano.

Tampoco retiró públicamente su respaldo general al presidente.

Lo que hizo fue desafiar directamente una parte central de su política migratoria y advertir sobre las consecuencias que, según ella, está teniendo entre los votantes hispanos.

Su mensaje puede resumirse en dos frases:

“Algunas de sus políticas migratorias han ido demasiado lejos”.

Y:

“Los mismos hispanos que lo ayudaron a llegar a la Casa Blanca en 2024 hoy se sienten traicionados”.

A menos de siete semanas de las elecciones legislativas, esas palabras colocan la inmigración en el centro de una de las campañas más observadas de Miami-Dade.