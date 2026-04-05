Irán

Trump confirma rescate de tripulante de F-15 en Irán tras audaz operación militar de EEUU

Trump confirma rescate de tripulante de F-15 derribado en Irán tras operación militar de alto riesgo

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
EEUU rescata a tripulante derribado en Irán tras operación secreta en territorio enemigo

Washington / Medio Oriente — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el rescate del segundo tripulante del caza F-15E derribado en Irán, calificando la operación como una de las más audaces en la historia militar del país.

Lo tenemos… está sano y salvo”, escribió Trump en Truth Social, al anunciar el éxito de la misión ejecutada en territorio enemigo.

Operación en territorio enemigo

De acuerdo con fuentes oficiales:

Equipos estadounidenses ingresaron en Irán, localizaron al tripulante tras horas de incertidumbre y ejecutaron la extracción en zona controlada por fuerzas iraníes

Todo el personal fue evacuado con éxito

La operación se llevó a cabo sin que se reportaran bajas adicionales.

Rescate bajo máxima tensión

El piloto del F-15E ya había sido rescatado previamente, pero la desaparición del segundo tripulante mantenía en alerta a las fuerzas estadounidenses.

Su recuperación marca un éxito clave en una misión considerada de alto riesgo, debido a la presencia militar iraní en la zona.

Contexto de escalada

El rescate ocurre en medio de una creciente tensión militar en la región, marcada por:

  • Derribos de aeronaves estadounidenses
  • Operaciones simultáneas en Medio Oriente
  • Aumento del riesgo de confrontación directa

En paralelo, un A-10 Warthog también se estrelló cerca del estrecho de Ormuz, aunque su piloto fue recuperado con vida.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

trump dice que piloto rescatado en iran esta gravemente herido y lanza amenaza militar directa

Trump dice que piloto rescatado en Irán está gravemente herido y lanza amenaza militar directa

trump lanza ultimatum a iran: 48 horas o el infierno

TRUMP LANZA ULTIMÁTUM A IRÁN: "48 HORAS O EL INFIERNO"

ARCHIVO - Un miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos pasa empujando un carro por delante de un F-15E Strike Eagle en la Base Aérea de Bagram, en Afganistán, el 17 de octubre de 2009. (AP Foto/Maya Alleruzzo, archivo)

Aviones militares de EEUU derribados en Irán son los 1os abatidos por enemigos en más de 20 años

?? alerta: avion de eeuu cae en iran y buscan a sus pilotos

🚨🔥 ALERTA: avión de EEUU cae en Irán y buscan a sus pilotos

Trump dice que piloto rescatado en Irán está gravemente herido y lanza amenaza militar directa

Trump dice que piloto rescatado en Irán está gravemente herido y lanza amenaza militar directa

Investigan reportes de disparos cerca del Parque Lafayette, frente a la Casa Blanca

Trump confirma rescate de tripulante de F-15 en Irán tras audaz operación militar de EEUU

Trump confirma rescate de tripulante de F-15 en Irán tras audaz operación militar de EEUU

TRUMP: ELIMINAMOS LÍDERES MILITARES DE IRÁN

TRUMP: "ELIMINAMOS LÍDERES MILITARES DE IRÁN"

Descubren más de 500 gallos de pelea en Miami-Dade y arrestan a dos cubanos por crueldad animal

Descubren más de 500 gallos de pelea en Miami-Dade y arrestan a dos cubanos por crueldad animal

