Trump confirma rescate de tripulante de F-15 en Irán tras audaz operación militar de EEUU

EEUU rescata a tripulante derribado en Irán tras operación secreta en territorio enemigo
Washington / Medio Oriente — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el rescate del segundo tripulante del caza F-15E derribado en Irán, calificando la operación como una de las más audaces en la historia militar del país.
“Lo tenemos… está sano y salvo”, escribió Trump en Truth Social, al anunciar el éxito de la misión ejecutada en territorio enemigo.
BREAKING: U.S. forces have located and evacuated the missing weapons systems officer who was downed over Iran, two senior US officials and multiple well placed sources in the region confirmed to FOX News.