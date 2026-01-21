Trump anuncia preacuerdo con la OTAN sobre Groenlandia y suspende amenaza de aranceles a Europa

Compartir en:









El presidente de EE.UU. informó un entendimiento con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre Groenlandia y el Ártico, y retiró los aranceles previstos para el 1 de febrero contra ocho países europeos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que alcanzó un marco de acuerdo con la OTAN respecto a Groenlandia y la región ártica, un entendimiento que calificó como “muy beneficioso” para Washington y para los países aliados. Como parte de ese avance, suspendió la amenaza de imponer aranceles a partir del 1 de febrero contra ocho países europeos, entre ellos Alemania, Francia y Dinamarca.

El anuncio fue realizado a través de Truth Social, donde Trump también adelantó que habrá “conversaciones adicionales” sobre el sistema de defensa antimisiles “Golden Dome” en relación con Groenlandia, con más detalles a medida que progresen las negociaciones.

Screenshot 2026-01-21 at 4.11.22PM “Tras una reunión muy productiva con el secretario general de la OTAN, hemos establecido el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica”, escribió el mandatario.

Negociaciones y equipo designado Trump precisó que, sobre la base de este entendimiento, no avanzará con los aranceles anunciados previamente. Indicó además que el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff encabezarán las conversaciones, junto a otros funcionarios, y le reportarán directamente.

Respuesta a Dinamarca En el Foro Económico Mundial de Davos, Trump respondió a declaraciones del ministro danés de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, quien había reiterado que Dinamarca no se anexará Groenlandia y calificó esa posibilidad como una “línea roja”.

“Si quiere decírmelo, que me lo diga a la cara”, afirmó Trump ante la prensa. El presidente estadounidense descartó el uso de la fuerza para una eventual anexión, pero reclamó conversaciones inmediatas para comprar Groenlandia, manteniendo el tono firme sobre la importancia estratégica del territorio. Contexto estratégico Groenlandia es clave en el Ártico por su ubicación, rutas emergentes y valor para la defensa y la seguridad. El entendimiento anunciado apunta a coordinar posiciones con la OTAN y reducir tensiones comerciales con aliados europeos.

