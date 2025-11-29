Trump declara "cerrado por completo" el espacio aéreo de Venezuela y advierte nuevas acciones militares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el espacio aéreo de Venezuela debe ser considerado como “cerrado en su totalidad”, en medio de una escalada militar y política sin precedentes sobre el régimen de Nicolás Maduro.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que el espacio aéreo de Venezuela permanece completamente cerrado, mensaje que extendió públicamente a aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas.
“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: consideren el espacio aéreo sobre Venezuela como cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención!”.
Escalada diplomática y militar
La advertencia llega mientras Washington incrementa la presión contra Nicolás Maduro, con un despliegue militar encabezado por el portaaviones USS Gerald R. Ford, la embarcación más grande del mundo.
Durante el fin de semana, Trump sostuvo una llamada directa con Maduro para advertirle que Estados Unidos multiplicará sus acciones militares si no abandona Caracas en el corto plazo.
En esa comunicación participó el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio.
Trump descarta negociaciones con el chavismo
Según fuentes políticas, la Administración estadounidense dejó de considerar vías alternativas de diálogo, como acuerdos petroleros o mesas de transición.
Trump dejó claro que no existe negociación posible y que el objetivo es la salida total de Maduro y sus principales figuras de poder, entre ellas:
Diosdado Cabello
Vladimir Padrino
Delcy Rodríguez
Jorge Rodríguez
Estados Unidos califica al Cartel de los Soles como organización terrorista
Horas después del anuncio, el Departamento de Estado confirmó que el Cartel de los Soles fue designado como Organización Terrorista Extranjera (FTO).
La medida habilita a Washington a:
congelar activos
perseguir judicialmente a colaboradores
intensificar sanciones y operaciones encubiertas
Rubio señaló que el cartel “es responsable de violencia terrorista en todo el hemisferio” y que Maduro es considerado su líder directo.
La inclusión en la lista FTO habilita a Estados Unidos a ejercer presión sobre terceros países, bancos y empresas vinculadas al régimen.
Expertos consideran que el nuevo estatus puede abrir paso a operaciones quirúrgicas militares, especialmente fuera de zonas urbanas.
Presencia militar en el Caribe
El USS Gerald R. Ford lidera una ofensiva conjunta con más de una decena de buques, aeronaves de combate y 12.000 efectivos estadounidenses.
Desde septiembre se han registrado:
21 embarcaciones sospechosas hundidas
más de 80 muertos vinculados al narcotráfico
Economistas advierten que esta medida podría endurecer el embargo petrolero, obligando a Venezuela a vender crudo con mayor descuento, profundizando la crisis económica.
