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Venezuela

Cifra de fallecidos por sismos en Venezuela se eleva a 4.561

CARACAS (AP) — Luego de que otros 71 cuerpos fueran encontrados entre los escombros, la cifra de fallecidos tras los dos poderosos sismos que sacudieron Venezuela el 24 de junio se elevó el lunes a 4.561, informaron las autoridades.

Estefany Landaez permanece sentada entre los escombros de un edificio esperando encontrar a sus dos hijos tras los terremotos en La Guaira, Venezuela, el domingo 12 de julio de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)
Estefany Landaez permanece sentada entre los escombros de un edificio esperando encontrar a sus dos hijos tras los terremotos en La Guaira, Venezuela, el domingo 12 de julio de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos) AP

El número de heridos, por su parte, se mantiene en 16.740 desde hace siete días, según el más reciente reporte divulgado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana y hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, mediante su canal de Telegram.

La cifra de muertes ha ido en aumento en la medida que se desarrollan las labores de remoción de escombros.

La mayoría de las muertes ocurrieron en el estado costanero de La Guaira, la zona más afectada por los sismos, ubicada a unos 20 kilómetros al norte de Caracas. Después de los dos potentes sismos se contabilizaron 1.254 réplicas.

De acuerdo con el reporte, 856 edificios sufrieron daños y de ellos 190 colapsaron totalmente. Más de 1.600 estructuras de otra índole, como puentes y carreteras, también fueron afectadas.

El gobierno ha estimado que los terremotos dejaron decenas de miles de personas sin hogar. Más de 20.000 permanecen en 107 refugios temporales instalados en la capital venezolana, Caracas, y los estados vecinos de La Guaira y Miranda.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrieron con 39 segundos de diferencia a lo largo de la cordillera de la costa norte de Venezuela, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Fueron de los más fuertes registrados en el país sudamericano en más de un siglo.

FUENTE: AP

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